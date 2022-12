La serie televisiva Il Paradiso delle signore che è una delle più viste degli ultimi tempi, non smette di deludere il pubblico con tanti colpi di scena. Le anticipazioni della puntata in programma su Rai 1 il 12 gennaio, raccontano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) risponderà ad una provocazione di Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) aggredendolo fisicamente durante un evento al circolo.

Trama Il Paradiso delle signore del 12/1: Irene, Clara e Maria chiedono aiuto a Francesco

Dagli spoiler su ciò che succederà nella 79esima puntata che occuperà Rai 1 giovedì 12 gennaio, si evince che per iniziare le due commesse Irene (Francesca Del Fa) e Clara (Elvira Camarrone) alla stessa maniera della ricamatrice Maria (Chiara Russo) chiederanno una mano a Francesco (Christian Roberto) per un guasto in casa: il nuovo protagonista della soap opera, giunto a Milano con la madre Palma Rizzo (Valentina Tomada), risolverà subito il problema.

Intanto, Marcello non nasconderà la sua amarezza, dopo aver rimesso in vendita il Palazzo Andreani di comune accordo con la sua alleata Adelaide (Vanessa Gravina): il giovane barista vivrà questa nuova mossa come una sconfitta. Ludovica (Giulia Arena) nel contempo vorrà aiutare il suo ex fidanzato nella sua scalata sociale, e per tale motivo lo inviterà a presenziare a un evento che si svolgerà al grande magazzino milanese in serata.

Veronica dà le dimissioni al Paradiso, Torrebruna provoca Marcello

Successivamente Adelaide architetterà uno dei suoi stratagemmi per aiutare la parente Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni): l’obiettivo della contessa di Sant’Erasmo sarà quello di favorire un nuovo confronto tra i due, per costringerli a fare chiarezza sulla loro situazione.

Intanto ci sarà una novità al Paradiso, poiché verrà assunta Veronica (Valentina Bartolo): Veronica darà subito le dimissioni perdendo il lavoro appena trovato grazie alla figlia, quando capirà che Ezio (Massimo Poggio) non è contento.

Infine Torrebruna provocherà Marcello durante la serata al Circolo facendogli perdere il controllo: quest’ultimo in preda alla furia sferrerà un pugno in pieno volto al rivale in amore compromettendo la sua reputazione.

Riassunto dell’11 gennaio: Umberto vuole acquistare il Palazzo Andreani

Nell’episodio dell’11 gennaio, Adelaide accetterà di curare La Posta del cuore del Paradiso Market. Veronica apprenderà dalla figlia di poter trovare un impiego lavorativo al grande magazzino di Milano. Francesco invece non farà ritorno a casa, dopo aver litigato con la madre Palma.

Infine Umberto (Roberto Farnesi) si offrirà di acquistare il Palazzo Andreani, non appena Marcello e la contessa di Sant’Erasmo lo rimetteranno in vendita.