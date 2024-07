Aslan e Devin si sposeranno nel corso delle puntate di The Family in onda dal 22 al 26 luglio, ma un sicario sparerà contro Ekrem ferendolo gravemente. Le anticipazioni spiegano che migliore amico di Devin se la caverà dopo un'operazione molto delicata, ma il protagonista sarà pronto a vendicarsi, nonostante la promessa fatta a sua moglie. Devin, infatti, chiederà a suo marito di vivere una vita tranquilla.

Nozze movimentate per Aslan e Devin

Il grande giorno arriverà per Aslan e Devin che potranno finalmente coronare il loro sogno d'amore celebrando le nozze con amici e parenti.

Non tutto però, andrà come previsto, a partire dalla cerimonia che non sarà affatto sobria come lo sposo aveva promesso a Devin. Quest'ultima, inoltre, inizierà a dubitare di suo marito quando nel bel mezzo della festa un uomo in motocicletta sparerà contro Ekrem. Il migliore amico di Aslan sarà colpito vicino al cuore e finirà in gravi condizioni in ospedale, ma si salverà grazie ad un delicato intervento. Devin inizierà a convincersi sempre di più che Aslan faccia parte di una famiglia criminale molto pericolosa. La giovane sposa si renderà conto della brutta situazione in cui si è messa e rifiuterà di trasferirsi a casa Soykan per un periodo, come invece avrebbe voluto sua nuora Hulya.

La verità per Devin e la promessa infranta di Aslan

Devin metterà sin da subito le cose in chiaro con suo marito e gli chiederà di non rispondere con il sangue al terribile affronto subito il giorno delle nozze. Aslan, tuttavia, mentirà a sua moglie ed inizierà ad indagare sul possibile colpevole. Dopo aver a lungo pensato a sua madre come responsabile dell'attentato, Aslan si concentrerà su Atilla, il proprietario del canale televisivo che lui e lo zio Ibrahim vorrebbero acquistare.

Il sospettato, tuttavia, negherà con forza di essere coinvolto in quello che è accaduto ad Ekrem. Quest'ultimo, invece, inizierà a riprendersi e scoprirà che Yagmur ha una grave dipendenza dall'alcol. Nel frattempo, Hulya sarà sempre più invadente con Devin e la controllerà a vista. La suocera arriverà persino ad imporre che la psicologa vada in giro con un'autista e smetta di guidare.

Devin e Aslan: amore a prima vista

The Family è la nuova soap turca trasmessa da Canale 5 subito dopo Endless Love. I due protagonisti, Aslan e Devin, si sono innamorati a prima vista e la loro storia è subito decollata, tanto da pensare al matrimonio nel giro di poche settimane.

Entrambi, tuttavia, hanno delle famiglie molto impegnative: Devin è una giovane psicologa che deve prendersi cura di sua sorella Yagmur che ha una vita sregolata. La sorella di Devin, infatti, ha un'importante dipendenza dall'alcol e non fa che ritrovarsi nei guai. Devin, invece, fa parte di un'importante famiglia criminale e sua madre Hulya è molto invadente.