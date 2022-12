Le puntate Il Paradiso delle Signore continuano a registrare ascolti record su Rai 1, grazie alle trame avvincenti che ruotano intorno al grande magazzino capitanato da Vittorio Conti. Le nuove anticipazioni svelano che Maria verrà delusa da Vito, il ragazzo per il quale sta iniziando a provare qualcosa.

Inizia invece per Landi un incubo a occhi aperti. Secondo gli spoiler Roberto sarà in pericolo per amore e dovrà fare delle scelte importanti che cambieranno per sempre il suo futuro.

Adelaide, invece, sarà piacevolmente stupita dall'intraprendenza di Marcello, sempre più abile nel gestire affari importanti.

Vito deluso da Maria: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Irene vuole a tutti i costi conquistare Michele, l'artista che è arrivato per le feste al grande magazzino. La sua intraprendenza è ormai nota e spesso le ha causato dei guai, e anche in questa occasione combinerà un pasticcio.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Irene organizzerà un appuntamento a quattro coinvolgendo Michele, il suo amico artista e Maria. La notizia non verrà presa bene sia da Alfredo che da Vito e Irene verrà a saperlo. Vito, deluso dall'atteggiamento di Maria, troverà conforto in Armando.

Gemma in soccorso di Roberto: Il Paradiso delle Signore nuove puntate

Dopo tanto tempo, Roberto si è innamorato.

Tuttavia la sua situazione non è affatto semplice, visto che ama un uomo, Mario. Landi teme che Gemma possa allontanarsi dopo aver scoperto la sua omosessualità, invece avrà una piacevole sorpresa.

Sarà proprio Gemma a intervenire in soccorso di Roberto, che si è messo in una situazione molto pericolosa per via della sua storia d'amore con Mario Oradei.

Questo perché Landi dovrà fare i conti con molte difficoltà che lo metteranno in serio pericolo.

Tancredi spiazza Vittorio e Matilde nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore

Adelaide scopre la cifra che Umberto ha intenzione di investire per la compravendita che fa tanto gola agli imprenditori del Circolo. Avendo aperto una società anonima con Marcello, può giocare d'anticipo e fregare Guarnieri, così da avere la sua vendetta.

Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1 il 29 dicembre, Tancredi farà la sua mossa spiazzante, proprio nel momento in cui Vittorio e Matilde saranno in procinto di partire per un viaggio di lavoro.

A Villa Guarnieri scenderà il gelo, e Matilde si renderà conto della reale e ancora attuale perfidia del marito, tornato a Milano per riconquistarla e portarla via dalle braccia del suo nuovo amore, Vittorio Conti. Ci riuscirà? Non resta che attendere i prossimi episodi per scoprirlo.