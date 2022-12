Le prossime anticipazioni della soap Il Paradiso delle signore fanno luce sulle conseguenze della storia d'amore tra Vittorio e Matilde, che finalmente si confesseranno reciprocamente i loro sentimenti. Purtroppo Vittorio e Matilde saranno ostacolati da Tancredi che farà ritorno a Milano molto presto.

Nello stesso tempo nascerà un'altra storia d'amore molto intensa, quella tra Roberto e Mario. I due dovranno stare molto attenti e vivere il loro sentimento segretamente, visto il clima culturale omofobo che caratterizzava quel periodo.

Così ecco che Roberto sarà in pericolo, proprio a causa della sua relazione che lo metterà in grossi guai.

Vittorio e Matilde si amano: nuove trame Il Paradiso delle signore

Nei prossimi episodi della soap, Matilde e Vittorio si lasceranno andare alla passione, dopo un lungo corteggiamento da parte di entrambi.

Finalmente Matilde confesserà i suoi sentimenti a Conti, che non aspettava altro. Ormai Vittorio ha voltato pagina con Marta, che gli ha chiesto l'annullamento del matrimonio.

Peccato che Tancredi, vedendo la foto della moglie sul giornale in una campagna pubblicitaria, si infurierà e correrà immediatamente a Milano.

Tancredi disposto a tutto per Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Tancredi verrà presto a sapere della storia d'amore appena iniziata tra la moglie e Vittorio, e non la prenderà affatto bene.

Matilde, ben consapevole della cattiveria del marito, non esiterà a confidare a Vittorio le sue paure, temendo che Tancredi possa perdere il controllo.

Così Vittorio sarà di nuovo in ansia, nel momento in cui sarà al fianco della donna che lo ha fatto innamorare dopo le tante delusioni. Tancredi sarà disposto a tutto pur di riconquistare Matilde e non sarà facile tenerlo a bada.

Roberto in pericolo per amore nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore

Nei prossimi episodi della soap ci sarà spazio per parlare di Roberto, un uomo gentile e dall'aria malinconica, che fino a or, si è sempre prodigato per aiutare chi ne aveva bisogno, da Anna fino a Gemma.

Sarà proprio Gemma a capire che Landi nasconde qualcosa e una volta scoperto che ha una relazione con un uomo, non perderà tempo per offrirgli il suo sostegno.

Secondo le ultime anticipazioni, pare che l'aiuto di Gemma e Vittorio non basti a Roberto per evitare grossi guai. La sua storia rischierà di diventare pubblica, con gravi conseguenze per la sua persona.

Che cosa succederà al povero Landi? Dovrà rinunciare a Mario o combatterà per il suo amore, consapevole di ciò che lo aspetta? Non resta che attendere i prossimi spoiler de Il Paradiso delle signore per scoprirlo.