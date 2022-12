Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 12-16 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per una scelta importante che avrà come protagonista Marco.

Il giovane nipote della contessa, dopo aver ricevuto una buona proposta di lavoro dagli Stati Uniti d'America, deciderà di prendere in mano le redini della sua vita.

Spazio anche alle vicende di Veronica che, in questi nuovi episodi della soap, apparirà a dir poco disperata per quanto sta accadendo tra Ezio e la sua ex Gloria.

Marco cambia vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 nella settimana 12-16 dicembre 2022, rivelano che Marco si ritroverà a dover prendere una decisione fondamentale per la sua vita professionale.

Il giovane ragazzo si ritroverà tra le mani una proposta di lavoro importante che lo porterebbe a dover fare le valigie e trasferirsi per diverso tempo in America.

Una proposta alla quale Marco non saprà dire di no, motivo per il quale deciderà di accettarla e quindi si dirà pronto a cambiare vita.

Tuttavia, la sua fidanzata Stefania, non vorrà lasciarlo da solo in questo momento così importante della sua vita, motivo per il quale deciderà di partire con lui.

Marco e Stefania pronti a partire: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 16 dicembre

Per Marco e Stefania, quindi, inizierà una nuova prospettiva di vita insieme e i due giovani ragazzi saranno così pronti a prendere in mano le redini della loro vita di coppia lontani da Milano.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 12 al 16 dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al rapporto tra Ezio e Veronica.

La donna, infatti, scoprirà che il suo promesso sposo sta stringendo degli accordi con l'ex moglie Gloria, la quale sembra essere intenzionata a disposta a finanziare il nuovo progetto imprenditoriale del padre di sua figlia.

Veronica disperata per Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 dicembre

Gloria, avendo a disposizione una vasta somma di denaro che ha ereditato, vuole metterli a disposizione per permettere ad Ezio di realizzare il suo sogno: aprire una ditta tutta sua.

Tale situazione, però, finirà per portare scompiglio in casa Colombo: le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che, nel momento in cui Veronica scoprirà come stanno le cose, sarà a dir poco disperata e preoccupata.

La donna, infatti, arriverà a temere che tra Ezio e la sua ex possa esserci un ritorno di fiamma, motivo per il quale chiederà all'uomo di fare un passo indietro e rinunciare alla proposta lavorativa che gli è stata fatta dalla sua ex moglie, per non mettere in bilico il loro rapporto di coppia.