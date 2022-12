La notizia risale a poche ore fa: Ida e Alessandro, dopo aver lasciato insieme U&D, torneranno in tv domenica 5 dicembre. La coppia sarà tra gli ospiti di una delle due puntate di Verissimo in programma nel weekend, e c'è già chi ha protestato. Sui social network, infatti, in tanti si sono esposti per criticare la scelta di Silvia Toffanin di invitare nel suo salotto due personaggi noti solo per aver partecipato al dating-show di Maria De Filippi, grazie al quale avrebbero trovato sia l'amore sia la popolarità.

Aggiornamenti sulla prossima apparizione tv della 'regina' di U&D

Anche se ha lasciato U&D da quasi un mese (la scelta è stata registrata lo scorso 4 novembre), Ida continua a essere uno dei personaggi più discussi della televisione italiana. Nell'attesa che venga trasmessa la puntata del dating-show alla quale ha partecipato in coppia con Alessandro per raccontare come vanno le cose lontano dai riflettori, Platano si prepara a un'altra apparizione sul piccolo schermo.

I profili social di Verissimo, infatti, alcune ore fa hanno fatto sapere che la "regina" del Trono Over sarà ospite di Silvia Toffanin domenica 4 dicembre: la parrucchiera è stata invitata nel salotto di Canale 5 assieme al fidanzato per parlare dell'amore nato nel format di Maria De Filippi da qualche settimana.

L'intervista dovrebbe essere già stata registrata (probabilmente giovedì 1/12) e i telespettatori non vedono l'ora di vederla per commentare tutto sui social network.

Il parere del pubblico di U&D

Da quando è stata ufficializzata l'ospitata di Ida e Alessandro a Verissimo domenica prossima, alcuni fan di U&D si sono scatenati per criticare sia la coppia che chi li ha invitati.

Su Twitter, in particolare, è possibile leggere i pareri contrariati di quella fetta di pubblico che non approva la scelta di Silvia Toffanin di ospitare due personaggi conosciuti solo per essere stati per anni nel cast del dating-show di Canale 5.

"Ma chi sono?" "Ci rendiamo conto?", "Di solito ospitate i Vip", "Ormai si marcia sul nulla in tv", "Si potrebbero fare interviste che arricchiscono lo spettatore, non che gettino ancora di più nel ridicolo gente che non è in grado di andare oltre quel che dimostra", questi sono alcuni pensieri negativi che i telespettatori di Verissimo hanno espresso sui social network nelle ultime ore.

Tra le critiche virtuali, spiccano anche quelle rivolte esclusivamente a Ida e alla sua quasi onnipresenza sul piccolo schermo da quando ha scalzato Gemma dal ruolo di "regina" del Trono Over.

Le frecciatine alla dama di U&D

"Qui non si parla d'amore, ma solo di Gossip", "Ecco il business che voleva", "Ma quanto le piacciono le telecamere", questi sono i commenti chi ha puntato il dito contro Ida per aver accettato di lasciarsi intervistare per la seconda volta da Silvia Toffanin.

La dama di U&D, infatti, è già stata a Verissimo qualche mese fa: nel salotto di Canale 5, Platano ha versato molte lacrime ripensando a Riccardo e all'amore che provava ancora per lui.

Oggi, a distanza di meno di un anno, la parrucchiera torna negli studi di Cologno Monzese insieme al suo nuovo fidanzato, Alessandro Vicinanza.

La chiacchierata della coppia con la presentatrice Mediaset sarà trasmessa in tv domenica 4 dicembre, poco prima che anche il dating-show proponga al suo pubblico una puntata con ospiti i neo piccioncini. Da quando si sono scelti, la dama e il cavaliere sono già tornati una volta agli Elios e hanno scatenato il "panico": Riccardo ha reagito male alla felicità della ex e, dopo essersi messo a piangere, è corso dietro le quinte senza più fare ritorno.