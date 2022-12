Recentemente sono tornati nella casa del Grande Fratello Vip tutti i concorrenti che erano stati in isolamento per il Covid. Nelle scorse ore però Giaele si è lasciata sfuggire un commento che ha riacceso la curiosità di molti su quanti e quali vip abbiano contratto il Coronavirus tra le mura di Cinecittà. L'influencer si è rivolta ad Antonino e gli ha ricordato quella volta che anche lui stava male e mostrava sintomi che potevano avere a che fare con il virus.

Le parole di Giaele su Antonino al Grande Fratello Vip

Dopo qualche settimana di gelo, il rapporto tra Giaele e Antonino è tornato quantomeno pacifico: qualche ora fa, ad esempio, la ragazza è stata ripresa dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre faceva un commento legato allo stato di salute del coinquilino.

In una chiacchierata che stavano avendo anche con Oriana, la giovane De Donà e Spinalbese si sono ritrovati a raccontarsi alcuni aneddoti. In un video, infatti, si sente l'influencer dire all'ex di Belen: "Antonino, quella volta che avevi il Covid". La frase viene ripetuta per due volte, ma non viene approfondita, perché poi Oriana interviene e sposta l'attenzione su altro.

Il parere dei fan del Grande Fratello Vip

Il commento di Giaele sulla presunta passata positività al Covid anche di Antonino, non è passato inosservato: su Twitter, in particolare, in tanti si sono esposti per dire la loro su un rumor che serpeggiava in rete anche qualche settimana fa, quando è stata ufficializzata la presenza del Coronavirus nella casa del Grande Fratello Vip.

"La miliardaria spillando che Antonino avesse il Covid", ha sottolineato ora una fan del reality-show sui social network, condividendo il breve video in cui si sente la giovane dare questa informazione ai coinquilini, ripetendola per due volte.

La miliardaria spillando che Antonino avesse il Covid#GFvippic.twitter.com/L7U9d5M4mg — Paola. (@Iperborea_) December 1, 2022

Quando a inizio novembre Patrizia, Charlie, Luca Onestini, Attilio, Wilma e Alberto sono stati posti in isolamento perché positivi al tampone, sul web si era parlato di altri possibili contagi nel gruppo di concorrenti fra cui anche Antonino. Spinalbese, in particolare, per qualche giorno aveva ammesso di sentirsi poco bene ma, contrariamente ai compagni, non ha mai lasciato l'abitazione di Cinecittà.

Un commento di quei giorni di un utente sui social recitava: "L'altro giorno Antonino aveva una busta di surgelati in testa e si sentiva debole. Per me è palese che aveva il Covid, così come Giaele. Il fatto che il tampone era negativo, non significa nulla. Tutte queste non possono essere coincidenze". Una fetta di pubblico, infatti, ha sempre pensato che i contagiati all'interno della casa fossero più di quelli che effettivamente sono stati in quarantena in albergo, e la confidenza di Giaele dell'altra sera potrebbe averlo confermato.