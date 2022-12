Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 dicembre su Rai 1, ci sarà il ritorno di Vittorio da Parigi. Infatti, qualche giorno prima, è stato contattato da Marta, la quale gli ha chiesto al più presto un incontro. Vis-à-vis Marta ha avuto l'opportunità di fargli una richiesta ben precisa: l'annullamento del loro matrimonio.

Adelaide a pezzi, scontro Veronica-Ezio

Dopo aver visto la Contessa Adelaide giù di morale, per via del fidanzamento ufficiale tra Umberto e Flora, Marcello ha deciso di organizzare al Circolo una festa in suo onore.

La contessa, però, anche alla sola idea della festa, non sembrerà disposta a reagire. Marco e Marcello la esorteranno a lasciarsi tutto alle spalle, ma senza ottenere risultati.

Veronica parlerà con Ezio della visita che gli ha fatto Gloria a casa. Quest'ultima ha voluto incontrarla per chiarire la sua posizione circa il prestito che vorrebbe dare a Ezio per avviare la sua attività in proprio. Tra le due c'è stato un brutto litigio che Veronica riporterà a Ezio e che sarà motivo di litigio anche tra i due fidanzati.

Stefania in crisi parla con Marco

Anche Stefania è venuta a sapere della lite tra Veronica e Gloria da Gemma, e sarà più preoccupata che mai per le sorti della sua famiglia. La ragazza penserà seriamente di non partire più per gli Stati Uniti e non si terrà questo pensiero per sé, lo dirà anche a Marco.

Alfredo preme per far gareggiare Clara in una competizione ciclistica. La ragazza si è mostrata fin da subito titubante, ma nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 dicembre prenderà una decisione: non farà parte alla gara.

Vittorio torna da Parigi

Gloria sarà sovrastata dai dubbi in merito alla sua collaborazione professionale con Ezio.

Avrà bisogno di parlare con qualcuno, per questo motivo si sfogherà con Armando. Gli dirà che forse ha sbagliato a farsi avanti con Ezio e a offrirgli il denaro necessario per la sua attività: magari potrebbe fare un passo indietro, togliersi dall'affare, e permettere a Veronica ed Ezio di vivere serenamente il loro amore.

Veronica, intanto, avrà altro a cui pensare.

Verrà a sapere che Stefania vuole rinunciare al trasferimento con Marco in America a causa della brutta crisi che sta vivendo la sua famiglia. Veronica non vorrà che Stefania rinunci ai suoi sogni per problemi che non la coinvolgono nemmeno direttamente, per questo motivo incontrerà Ezio e gli proporrà una tregua.

Vittorio rientrerà da Parigi. Il soggiorno è durato pochissimi giorni, ma il carico emozionale è stato davvero alto. Infatti Marta ha voluto vedere Vittorio a Parigi e dall'incontro è scaturito che la ragazza non vuole più essere la moglie di Vittorio: ha richiesto l'annullamento del loro vincolo matrimoniale.