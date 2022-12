All'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 cresce il feeling tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due si ritrovano sempre più a trascorrere tempo insieme e nel corso degli ultimi giorni il fratello di Guendalina non ha nascosto il suo interesse nei confronti della ragazza.

Però sembrerebbe che gli autori del reality show Mediaset abbiano consigliato al ragazzo di "lasciar perdere" questa relazione e di non concentrarsi su Micol all'interno della casa di Cinecittà.

Edoardo Tavassi smaschera gli autori del GF Vip sul caso Micol

Il rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia cresce sempre di più all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, e i due giovani concorrenti si divertono a trascorrere del tempo insieme.

Tra i due Tavassi sembra essere quello particolarmente preso e in più occasioni non ha nascosto di sentire un vero trasporto nei confronti di Micol. Ciò si evince anche perché, secondo quanto dichiarato dalla giovane, Micol darebbe a Edoardo un bacio solo per affetto.

Nel corso delle ultime ore, a destare sospetti sono state alcune dichiarazioni dello stesso Tavassi, il quale non si è fatto problemi a smascherare gli autori del reality show, riportando una conversazione avvenuta all'interno del confessionale.

'Mi ha detto lascia perdere', Edoardo rivela le parole degli autori del GF Vip (Video)

"Mi ha detto Edoardo lascia perdere. Lascia stare, mi hanno fatto capire ti meriti una persona che ti apprezza per come sei", ha confessato Tavassi riportando a Micol la conversazione avvenuta in confessionale.

"Come per dire: tu hai dei valori, non hai bisogno di una ragazza che ha bisogno di bere per darti un bacio", ha proseguito ancora Tavassi, svelando quanto gli sarebbe stato detto dagli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Non mi piace il gioco del confessionale e sinceramente lui poteva evitare!

Posso immaginare come si senta adesso Micol 😔😔

É palese che gli autori siano contro di lei x il motivo che non voglia dire nulla di quello che sà di Donnamaria #gfvip https://t.co/vv5RCh8iSp — Angela Barbara (@AngelaB58138688) December 8, 2022

Immediata la reazione dei fan social del GF Vip, i quali non hanno affatto gradito la confessione fatta da Edoardo Tavassi in casa e si sono schierati contro quanto gli avrebbero detto gli autori in confessionale.

I fan polemici contro gli autori del Grande Fratello Vip 7: 'Sono contro Micol Incorvaia'

"Non è bello questo gioco del confessionale e forse anche lui poteva evitare di dirlo a Micol", ha sentenziato un utente, commentando quando è accaduto nel corso delle ultime ore all'interno della casa di Cinecittà.

"Sembra palese che gli autori siano contro Micol", ha scritto qualcun altro che ipotizza una presa di posizione da parte delle "teste" che sono a capo del reality show contro la giovane Incorvaia.

Altri, invece, sperano che dopo queste rivelazioni di Tavassi fatte all'interno della casa, Giulia Salemi, in quanto opinionista e voce dei social, possa chiedere alla produzione di far chiarezza.