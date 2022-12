Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dei giorni 13 e 14 dicembre i colpi di scena non si sprecheranno. Secondo le anticipazioni, Adelaide e Veronica avranno il morale a pezzi per due ragioni differenti: la contessa a causa del fidanzamento di Umberto Guarnieri e Flora Ravasi, mentre la madre di Gemma per via dell'avvicinamento tra Gloria ed Ezio. Vedendo Adelaide in quello stato, Marcello non se ne starà con le mani in mano e cercherà di farla reagire. Marco, invece, riceverà una notizia spiazzante da Stefania, che potrebbe mettere a rischio il loro futuro nella lontana America.

Intanto al grande magazzino le Veneri progetteranno una festa d'addio per la giovane Colombo.

Dove eravamo rimasti a Il Paradiso delle Signore?

Prima di scoprire le trame del 13 e 14 dicembre, un riassunto su quanto accaduto nelle ultime puntate prima dello stop per i Mondiali. Veronica ha iniziato a nutrire gelosia e sospetti nei confronti di Gloria a causa del riavvicinamento di quest'ultima a Ezio. Flora ha deciso di accettare la proposta di fidanzamento di Umberto Guarnieri e Marcello lo ha riferito ad Adelaide scatenando le sue reazioni.

Il Paradiso delle signore, trama 13/12: Veronica maschera il suo stato d'animo

Nell'appuntamento de Il Paradiso delle Signore di martedì 13 dicembre, Veronica fingerà che tutto vada bene soprattutto davanti alla figlia Gemma, la quale ignorerà lo stato d'animo della madre.

Stefania inizierà a essere attanagliata da una serie di dubbi riguardo l'imminente partenza per gli Stati Uniti d'America. Mentre al negozio d'abbigliamento le Veneri vorranno imbastire una festa d'addio per la loro collega e amica, Alfredo sarà più che determinato a far partecipare alla gara di bicicletta la giovane Clara, ma quest'ultima si mostrerà restia.

Il Paradiso delle signore, puntata 14/12: Clara da forfait, Marcello sprona la Contessa

Nell'episodio de Il Paradiso Delle Signore di mercoledì 14 dicembre 2022 l'attenzione si focalizzerà anche sugli altri personaggi della daily soap di Rai 1. La contessa di Sant'Erasmo, delusa dal fidanzamento del suo ex e Flora, avrà il morale sotto ai tacchi.

Vedendola in quello stato, Marcello e Marco cercheranno di spronarla a reagire.

Veronica parlerà con Ezio e lo metterà al corrente dell'incontro avuto con Gloria, ma i due finiranno per avere un duro scontro: Ezio e Veronica saranno ai ferri corti. Stefania vuoterà il sacco, rivelando al suo fidanzato che non se la sente di lasciare l'Italia a causa della crisi che ha colpito la sua famiglia. Cosa accadrà ai due innamorati a questo punto? Dopo i dubbi principali, alla fine Clara si tirerà indietro non volendo prendere parte alla gara ciclistica: come reagirà Alfredo a questo forfait?