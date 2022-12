Le puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 23 dicembre, saranno ricche di colpi di scena e novità per i protagonisti della fiction. A tal proposito, Armando scoprirà qualcosa su Vito e inizierà a dubitare del contabile del negozio. Nel frattempo, Lamantia darà un appuntamento a Maria ma, al posto della sarta, andrà Ferraris. A quel punto, il magazziniere sarà sempre più scettico sul giovane siciliano e inizierà a fare indagini sul passato del suo collega.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 23/12: Armando dubita di Vito

Armando è sempre stato molto protettivo nei confronti delle sue giovani colleghe. In più di un'occasione, il magazziniere de Il Paradiso delle signore ha aiutato le ragazze in difficoltà e si è mostrato essere un ottimo confidente, come quando Gloria si confidò con Armando. Nelle recenti puntate della fiction di Rai 1, Ferraris aveva trovato il portafoglio di Vito e si era accorto che, al suo interno, c'era una foto di Maria. In quell'occasione, Armando era rimasto turbato per lo scatto della stilista e aveva chiesto chiarimenti al contabile. Lamantia aveva rivelato di essere nato a Partanna e di conoscere da anni Puglisi.

Negli episodi che andranno in onda in televisione fino al 23 dicembre, Armando scoprirà qualcosa sul conto di Vito ma, al momento, le anticipazioni non rivelano cosa verrà a sapere il magazziniere. L'unica cosa certa, attualmente, è che Ferraris inizierà a dubitare della buona fede di Lamantia.

Il Paradiso delle signore, episodi al 23/12: Armando va all'appuntamento con Vito al posto di Maria

Nel frattempo, Vito continuerà a tentare di fare breccia nel cuore di Maria. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino al 16 dicembre, rivelano che Lamantia chiederà a Puglisi di uscire con lui e, pertanto, darà un appuntamento alla sarta.

Purtroppo, però, le cose non andranno come previsto dal contabile, perché all'incontro romantico, si presenterà Armando, al posto dell'aspirante stilista. Attualmente, non è chiaro se Maria sarà complice del magazziniere e sarà al corrente che qualcosa non va nel contabile o se Puglisi sarà all'oscuro dei dubbi di Ferraris sul conto del suo spasimante.

Il Paradiso delle signore, puntate al 23/12: Armando indaga sul passato di Vito

L'unica cosa certa e che è trapelata dalle anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, è che Armando sarà così scettico nei confronti di Vito, che inizierà a fare indagini sul suo passato. Purtroppo, però, le indiscrezioni non chiariscono se Ferraris troverà qualcosa di strano nei trascorsi del contabile del negozio o se i suoi dubbi saranno infondati.

Inoltre, non è ancora trapelata nessuna indicazione su quale sarà l'indizio che farà iniziare ad alimentare i sospetti sul ragazzo siciliano e se l'amore che Lamantia prova per Maria sia sincero o se stia prendendo in giro la ragazza.