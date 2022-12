Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 dicembre ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti della fiction di Rai 1. Gloria confiderà ad Armando di non volere più prestare dei soldi a Ezio, mentre Stefania verrà a sapere che il padre e Veronica hanno litigato. Sarà in ansia, si preoccuperà per la rottura dell'equilibrio familiare e inizierà a pensare di non volere più partire con Marco.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14/12: Gloria confida ad Armando le sue intenzioni con Ezio

Fin dai primi giorni in cui è arrivata nel negozio di moda milanese, Gloria ha trovato in Armando un buon amico e un collega leale al quale confidare segreti.

Anche nella puntata de Il Paradiso delle signore del 14 dicembre, deciderà di scambiare con lui alcune confidenze. Gli rivelerà di avere dei dubbi in merito alla scelta di dare dei soldi a Ezio per lsa sua attività in proprio, infatti Gloria vorrebbe tirarsi indietro e non entrare più in affari con suo marito, visto il malcontento di Veronica.

Il Paradiso delle signore, puntata 14/12: Ezio e Veronica litigano per Gloria

La capo commessa cambierà idea perché, dopo essere andata a spiegare le sue intenzioni a Veronica, quest'ultima l'ha aggredita e tra loro è nata una discussione.

La situazione a casa Colombo non sarà idilliaca, nonostante ciò i problemi aumenteranno. Le anticipazioni rivelano che la mamma di Gemma racconterà al suo compagno quanto successo con Moreau.

Colombo andrà su tutte le furie e la coppia avrà un duro scontro: Ezio e Veronica saranno ai ferri corti. Purtroppo la tensione familiare non resterà un mistero, perché Stefania verrà a sapere quanto accaduto e inizierà ad andare in crisi.

Il Paradiso delle signore, episodio 14/12: Stefania non vuole più partire dopo la lite fra Gloria e Veronica

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marco ha informato Stefania dell'offerta di lavoro ricevuta, infatti ha ottenuto un incarico come corrispondente estero a Washington. La coppia si è detta decisa a partire per gli Stati Uniti, ma gli ultimi eventi faranno andare in ansia e sorgere preoccupazioni in Stefania.

Dopo avere saputo della discussione fra sua mamma e Veronica, e la lite fra Ezio e la sua compagna, la ragazza avrà dubbi in merito alla sua partenza. La Venere confesserà al suo fidanzato che, a causa della crisi nella sua famiglia, potrebbe rinunciare ad andare oltreoceano con lui. Nel momento in cui la mamma di Gemma verrà a sapere le intenzioni della sua figliastra, Veronica proporrà una tregua a Ezio, in modo da fare cambiare idea a Stefania.