Cosa succederà tra Marcello e Adelaide nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 previste nel corso del 2023 su Rai 1? A svelare un po' di anticipazioni sull'evolversi del rapporto tra i due è stato Pietro Masotti, l'attore che veste i panni del giovane Barbieri nella soap opera pomeridiana.

Sebbene i due non si siano ancora spintoi oltre nelle puntate già trasmesse in tv, l'attore non ha nascosto che in futuro tra i due possa nascere una "ship".

Marcello e Adelaide al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 7

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 proseguirà per tutto il 2023 in prima visione assoluta su Rai 1, e al centro delle nuove trame ci sarà il rapporto che vede protagonisti Marcello e Adelaide.

I due si ritroveranno a essere soci in affari e, nel corso dei prossimi appuntamenti, il giovane Barbieri soffierà un affare Umberto Guarnieri.

Trattasi dell'acquisto di Palazzo Andreani: Marcello e Adelaide metteranno a segno questo "colpaccio" seppur in incognito, ma desteranno comunque i sospetti del Commendatore Guarnieri, pronto a indagare per arrivare a scoprire la verità dei fatti.

Nasce l'amore tra Marcello e Adelaide ne Il Paradiso 7?

In attesa di scoprire come si evolverà questa "guerra" che vede coinvolti Marcello, Adelaide e Umberto, cresce l'attesa anche per l'evolversi del legame affettivo tra la contessa e il giovane Barbieri.

I due fino a questo momento hanno vissuto dei momenti di tenerezza e complicità, ma non si sono mai sbilanciati più di tanto.

Marcello e la contessa non si sono spinti oltre, anche se i fan della soap opera sperano di poter assistere alla nascita di una nuova coppia.

Cosa succederà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7? A parlare è stato Pietro Masotti, l'attore che nella soap veste i panni di Marcello.

'Non c'è stato ancora niente, però...', parla l'attore di Marcello de Il Paradiso delle signore 7

"Adesso non è ancora nata la ship, nel senso che i due personaggi non hanno ancora avuto una... Ma non si sa, non lo possiamo dire", ha dichiarato Pietro Masotti parlando delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore.

"La contessa è una donna matura?

Si ma detta così sembra che lui faccia carriera perché diventa il toy boy. Ancora non c'è stato niente, però...", ha aggiunto ancora l'interprete di Marcello in una nuova intervista televisiva a Mattina con noi su Cusano Tv

Insomma sembrerebbe proprio che, nel corso dei prossimi episodi con la soap opera, Marcello e la contessa potrebbero lasciarsi andare alla passione.