Lo sceneggiato televisivo Il Paradiso delle signore continuerà a fare compagnia al pubblico di Rai 1 anche durante il periodo natalizio e lo farà pure nel pomeriggio di Sabato Stefano.

Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo lunedì 26 dicembre dalle ore 16:05 circa, preannunciano che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) non saprà ancora di potersi vendicare del cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) ma ben presto Marcello Barbieri (Pietro Masotti) la coinvolgerà in un affare su cui aveva messo gli occhi anche il commendatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 26 dicembre: Vito vuole farsi perdonare da Maria

Nella 66^ puntata stagionale dello sceneggiato, in programmazione su Rai 1 nel pomeriggio di lunedì 26 dicembre, le commesse del grande magazzino milanese esprimeranno il proprio parere quando vedranno il manifesto pubblicitario del Paradiso sui muri della città: in particolare Irene (Francesca Del Fa), Clara (Elvira Camarrone) e le altre veneri riconosceranno infatti Matilde (Chiara Baschetti) in una fotografia con indosso un abito disegnato da Maria Puglisi (Chiara Russo).

Intanto Vittorio (Alessandro Tersigni) riuscirà finalmente a scoprire chi è il fidanzato del suo amico pubblicitario Roberto (Filippo Scarafia).

Nel frattempo Vito (Elia Tedesco) sarà deciso a stupire la ricamatrice Maria Puglisi: l’obiettivo del contabile del negozio sarà quello di ottenere il perdono dalla fanciulla, dopo non essersi presentato a un loro nuovo appuntamento.

Marcello porta avanti il piano per riconquistare Ludovica, Matilde si avvicina molto a Vittorio

Nel contempo la giovane Clara preferirà non far sapere al suo parente Don Saverio (Andrea Lolli) di aver gareggiato in bicicletta.

Intanto Marcello si farà venire in mente un geniale piano per sottrarre un affare importante al commendatore Umberto: il giovane Barbieri spererà di riuscire a non deludere la sua alleata Adelaide, mentre intanto continuerà a portare avanti il proprio stratagemma per riavere al suo fianco la sua ex fidanzata Ludovica (Giulia Arena), che da poco è ritornata in città.

Per concludere Matilde Frigerio sarà decisa a viversi un momento particolare con Vittorio Conti: la parente della contessa di Sant’Erasmo, infatti, per la prima volta infatti si avvicinerà molto al direttore del negozio milanese.