L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato il 28 e 29 dicembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Roberto si renderà conto che Gemma ha scoperto la sua tresca clandestina con Mario Oradei.

Spazio anche all'atteso arrivo in città di Tancredi che, finalmente, si presenterà da sua moglie e finirà per stravolgere tutte le carte in tavola.

Gemma scopre il segreto di Roberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 28 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 28 dicembre rivelano che Roberto intuisce che Gemma ha scoperto il suo segreto in merito alla love story che lo vede protagonista, in maniera clandestina, con Mario.

A quel punto, quindi, Roberto deciderà di parlare apertamente con la venere e vorrà spiegarle come stanno realmente le cose, complice anche il buon rapporto di amicizia che si è venuto a creare tra di loro.

Intanto Marcello continuerà a portare avanti la trattativa per soffiare Palazzo Andreani ad Umberto Guarnieri.

Matilde ritrova suo marito Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 28 dicembre

Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Marcello informerà Adelaide di voler aprire una società di comodo, senza che loro due compaiono in alcun modo.

In questo modo, quindi, i loro nomi non compariranno da nessuna parte e il giovane Barbieri potrà portare a termine la compravendita.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 28 dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo in città di Tancredi.

L'uomo si presenterà a Vittorio e Matilde in maniera del tutto inaspettata: la sua presenza non passerà inosservata e, tra i due coniugi, sarà subito scontro.

Roberto si ritrova in pericolo: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 29 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 29 dicembre 2022, rivelano che Roberto dopo aver parlato con Gemma, inizierà ad avere dei dubbi.

Il ragazzo, infatti, inizierà a temere che la sua amicizia con Gemma possa essere in bilico per via di questa frequentazione che sta portando avanti con Oradei.

Tuttavia, la realtà dei fatti sarà completamente diversa: Gemma, infatti, non avrò alcuna intenzione di tenere alla larga Roberto dalla sua vita e, nel corso di questo nuovo appuntamento che andrà in onda su Rai 1, la ragazza interverrà in soccorso del ragazzo.

Il socio in affari di Vittorio Conti si ritroverà coinvolto in una situazione che rischierà di diventare pericolosa per lui e il suo compagno Mario: necessario sarà proprio l'intervento di Gemma.