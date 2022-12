Sta facendo molto discutere la reazione che Edoardo Donnamaria ha avuto quando si è ritrovato un capello nel piatto: il concorrente del Grande Fratello Vip ha continuato a mangiare, concentrandosi anche sul cibo che era attaccato al "corpo estraneo" presente nella sua pietanza. Sconcerto social per la tranquillità con la quale il romano si è comportato in questa situazione anomala. Il ragazzo, però, è al centro delle polemiche anche per il termine inelegante col quale ha apostrofato la fidanzata Antonella.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Sono giornate un po' strane quelle che sta vivendo Edoardo nella casa del Grande Fratello Vip: dopo essere stato uno dei preferiti del pubblico per tanto tempo, il giovane si sta rendendo protagonista di alcuni episodi discutibili.

La notte scorsa, ad esempio, Donnamaria ha dato della poco di buono ad Antonella dopo l'ennesima litigata: "Lei si strusciava con Antonino, lo accarezzava davanti a me. Si è comportata da z...". Queste parole hanno fatto infuriare molti spettatori del reality (soprattutto perché sono state dette quando l'influencer non era presente), ma non il padre della ragazza.

Il signor Stefano Fiordelisi, forse un po' a sorpresa, si è esposto su Instagram per difendere il fidanzato della figlia, del quale si è detto addirittura orgoglioso.

Lo scivolone dell'inquilino del Grande Fratello Vip

Nel primo pomeriggio di mercoledì 14 dicembre, invece, Edoardo è stato ripreso dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre faceva una cosa che ha spiazzato i telespettatori.

In un video che sta circolando sui social network, infatti, si vede Donnamaria ritrovarsi un capello nel piatto dal quale stava mangiando.

Anziché buttare il "corpo estraneo" che stava inquinando il suo pranzo, il concorrente l'ha mostrato ai compagni presenti in cucina e l'ha messo in bocca per non sprecare il cibo che si era attaccato sopra.

"Che schifo", è il commento che hanno fatto la maggior parte del fan del reality che hanno visto il filmato in questione.

Gli abitanti della casa più spiata d'Italia, invece, non hanno fatto una piega davanti al gesto del romano, anzi sono sembrati quasi indifferenti.

La squalifica richiesta dal pubblico del Grande Fratello Vip

Nelle ultime ore, però, Donnamaria è finito al centro di una polemica legata all'esclusione di Riccardo Fogli dal gioco: molti fan del GF Vip, infatti, sostengono che anche Edoardo e Luca Salatino dovrebbero essere squalificati.

In alcuni video che stanno facendo il giro della rete in questi giorni, si sentirebbero le bestemmie pronunciate dai due concorrenti romani in situazioni diverse: una in giardino e l'altra in cucina.

Anche la moglie del cantante ha lamentato una presunta disparità di trattamento da parte degli addetti ai lavori: secondo alcuni, infatti, la produzione avrebbe punito soltanto l'ex componente dei Pooh quando in casa anche altri si sarebbero lasciati sfuggire delle frasi blasfeme.

Tornando a Riccardo, si dice che avrebbe reagito malissimo all'espulsione a neppure 24 ore di distanza dal suo ingresso tra le mura di Cinecittà: alcuni siti, in particolare, raccontano che l'artista si sarebbe arrabbiato a tal punto da rompere la chitarra che aveva in mano, la stessa che ha cercato di suonare lunedì sera durante la puntata.

Fogli è il secondo concorrente della settima edizione del GF Vip ad essere squalificato per una grave violazione del regolamento: la prima è stata Ginevra Lamborghini, "cacciata" tre settimane dopo il debutto per le parole dette su Marco Bellavia che inneggiavano al bullismo.