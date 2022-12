L'appuntamento con le nuove puntate de Il paradiso delle signore 7 promette ancora una volta colpi di scena, e al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Vittorio e Marta.

Ebbene sì, la figlia del commendatore Guarnieri tornerà a farsi viva e si metterà in contatto con suo marito Vittorio facendogli una richiesta ben precisa.

L'incontro tra i due, però, non promette nulla di buono e nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, Vittorio potrebbe scoprire che la donna ha un altro fidanzato.

Vittorio rivede Marta Guarnieri nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, a distanza di un po' di tempo dalla sua decisione di lasciare Milano per intraprendere un nuovo percorso lavorativo in America, Marta Guarnieri tornerà a farsi sentire.

La donna si metterà in contatto con Vittorio nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 e chiederà, a colui che è a tutti gli effetti ancora suo marito, di raggiungerla a Parigi.

Marta intende parlare al più presto con Conti e metterlo al corrente di una importante novità che la riguarda. Immediata la reazione di Conti che, senza pensarci su due volte, deciderà di partire per capire cosa sta succedendo.

Marta vuole annullare le nozze con Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

In questo modo, quindi, avverrà un nuovo incontro tra i due coniugi dopo che avevano scelto di intraprendere strade differenti.

Le sorprese non mancheranno, dato che Marta confesserà a Vittorio di voler annullare il loro matrimonio. La figlia di Umberto vuole infatti chiudere definitivamente questo matrimonio e chiederne così l'annullamento definitivo.

Un duro colpo per Vittorio che, in tutta questa situazione, ha sempre subito in maniera passiva le decisioni della moglie, soffrendo moltissimo nel momento in cui la donna scelse di andare via e lasciarlo.

Vittorio potrebbe scoprire che Marta ha un altro fidanzato nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Ebbene, questa richiesta di Marta, però, potrebbe celare una verità nascosta che potrebbe venire a galla nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione della soap opera.

Non si esclude, infatti, che Vittorio possa scoprire che Marta ha un altro fidanzato col quale intende costruire una famiglia, motivo per il quale ha chiesto con insistenza di procedere con l'annullamento delle nozze, chiedendogli di parlare "faccia a faccia" a Parigi.

Quale sarà la decisione finale di Vittorio dopo la richiesta della figlia di Umberto? Accetterà di procedere con questo annullamento definitivo oppure no?

Nessuno stop per Il Paradiso delle signore 7 a Natale 2022

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, che tornerà in onda regolarmente da lunedì 12 dicembre 2022 su Rai 1.

Dopo la pausa forzata dovuta ai Mondiali di calcio 2022, la programmazione della soap opera tornerà ad essere quella abituale e, per le settimane natalizie, non sono previsti ulteriori stop e pause in daytime.

La soap andrà regolarmente in onda in prima visione assoluta anche nel periodo di Natale, facendo compagnia ai quasi due milioni di affezionatissimi spettatori che la seguono tutti i giorni in daytime.