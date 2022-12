Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 20 dicembre alle 16:05 su Rai 1, Ezio si confronterà con sua moglie Gloria dopo il bacio che inaspettatamente c'è stato fra loro.

Nel frattempo Marcello confiderà a Ludovica di non aver mai smesso di amarla e che farà di tutto per riconquistare il suo cuore, ma verrà respinto dalla donna. Alfredo consolerà Irene dopo l'addio della sua migliore amica. Infine Vittorio avrà una brillante idea per la nuova campagna promozionale dell'atelier.

Ezio incontra Gloria per chiarirsi dopo il bacio

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle Signore, Ezio ripenserà al bacio che c'è stato con sua moglie dopo la festa d'addio della loro figlia e vorrà incontrare Gloria per mettere le cose in chiaro. In questa occasione i coniugi Colombo parleranno di quanto è successo e decideranno come comportarsi.

Nel frattempo, Gemma farà visita a Don Saverio e apprenderà qualcosa che la farà preoccupare notevolmente: il parroco confesserà alla venere che Ezio sarebbe potuto rientrare in casa anche prima di quanto effettivamente accaduto. Pertanto la giovane Zanatta si chiederà il motivo per cui sua madre non le aveva detto nulla e capirà che i problemi tra Veronica e il suo compagno sono più seri di quanto credesse.

Marcello si dichiara a Ludovica, ma resta deluso

Successivamente, Marcello dopo aver incontrato più volte la sua ex fidanzata, avrà un'occasione per poter parlare da solo con lei: il giovane Barbieri approfitterà dell'assenza di Ferdinando Torrebruna, nonché nuovo fidanzato di Ludovica, e confesserà a Brancia i suoi sentimenti.

Marcello chiarirà infatti che continua a nutrire lo stesso amore nei confronti della donna, aggiungendo che mesi in cui sono stati lontani gli sono serviti per studiare e ottenere un posto nell'alta società milanese, grazie all'aiuto della contessa Adelaide. A questo punto però Ludovica deluderà le aspettative dell'ex fidanzato affermando non ricambia i suoi sentimenti.

Vittorio ha un'idea per promuovere Il Paradiso

Intanto Clara chiederà ad Alfredo di non lasciare sola la venere Irene, che continua a soffrire per la partenza della sua migliore amica Stefania. Così, Perico si recherà dalla signorina Cipriani e la consolerà, trovando le giuste parole per farle tornare il sorriso.

Infine, Vittorio Conti avrà una brillante idea per la nuova campagna promozionale dell'atelier: proverà a coinvolgere una star del cinema per promuovere il Paradiso.