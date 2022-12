Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 27 dicembre, Ezio e Veronica si mostreranno insieme in pubblico in una serata al circolo in onore della squadra di equitazione. Gemma scoprirà l'identità del partner di Roberto Landi e deciderà di sostenere il suo amico.

Nel magazzino, arriveranno due giovani artisti che faranno ingelosire Alfredo e Vito avvicinandosi alle veneri Irene e Maria. Intanto, Matilde confesserà i propri sentimenti a Vittorio, ma gli confiderà anche i suoi timori. Infine, Tancredi noterà sua moglie sui giornali per la campagna promozionale e non ne sarà contento.

Ezio e Veronica si mostrano insieme al circolo

Il circolo organizzerà una serata speciale in onore della squadra di equitazione milanese: essa sarà un'ottima occasione per Ezio e la sua compagna Veronica, che coglieranno subito, per uscire definitivamente allo scoperto e tornare a farsi vedere insieme in pubblico senza timori.

Nel frattempo, Gemma scoprirà l'identità del fantomatico compagno del pubblicitario del magazzino Roberto. Quest'ultimo avrà non pochi timori quando capirà che la giovane Zanatta ha compreso che tra lui e Mario Oradei vi è qualcosa in più di una semplice amicizia e temerà che la figlia di Veronica possa non essergli più amica. Tuttavia, al contrario, la giovane venere si mostrerà molto comprensiva e deciderà di sostenere Landi nella sua relazione, nonostante questo significhi nascondere un grosso segreto.

Matilde dichiara i suoi sentimenti a Vittorio Conti

Sempre nella puntata del 27 dicembre, Matilde farà chiarezza con il suo cuore e capirà di provare qualcosa per l'uomo che ha baciato. Pertanto, la signora Frigerio confesserà a Vittorio i propri sentimenti, ma gli confiderà anche le sue paure per quanto riguarda suo marito Tancredi.

Per Vittorio sembrerà essere arrivato il momento di guardare avanti dopo la fine del suo matrimonio con Marta, ma i timori di Matilde si concretizzeranno nel momento in cui Tancredi noterà la sua fotografia di sua moglie in una pubblicità del Paradiso sfogliando un giornale e non ne sarà affatto contento.

Due artisti arrivano al Paradiso: Irene rimane colpita

Nella parte finale della puntata vi sarà l'arrivo di due artisti al Paradiso, i quale saranno notati fin da subito da Irene, la quale approfitterà della loro presenza per allontanare il suo corteggiatore Alfredo, che sarà molto geloso.

Ma anche Vito non sarà per niente felice, visto il coinvolgimento di Maria nella conoscenza dei due artisti da parte di Irene.