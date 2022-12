Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 dicembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. Le anticipazioni rivelano che Ezio Colombo e Veronica Zanatta faranno la prima uscita in pubblico, dopo essersi riappacificati. Nel frattempo, Gemma scoprirà la tresca fra Roberto e Mario Oradei , mentre Tancredi non sarà felice di vedere sua moglie, su una pagina pubblicitaria.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27/12: Ezio e Veronica vanno a una festa al Circolo

Nel pomeriggio di martedì 27 dicembre, Ezio e Veronica accantoneranno i problemi e decideranno di ricominciare a vivere la loro relazione, serenamente.

Le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1 rivelano che Colombo e Zanatta, archiviate le maldicenze sul loro conto, decideranno di prendere di petto la situazione, mostrandosi insieme pubblico. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più, annunciando che la coppia presenzierà a una festa al Circolo. L'occasione che porterà il patrigno e la mamma di Gemma a uscire allo scoperto, sarà per celebrare la squadra di equitazione, di cui fa parte anche la Venere. Al momento, non è chiaro se i presenti avranno da ridere sulla presenza di Ezio, insieme alla sua compagna, o se la cosa passerà inosservata.

Il Paradiso delle signore, puntata 27/12: Gemma scopre la tresca fra Roberto e Mario

Durante l'episodio de Il Paradiso delle signore del 27 dicembre, verranno trattate anche le vicende di Gemma . Nelle recenti puntate della fiction, la giovane Zanatta aveva iniziato a confidare i suoi problemi familiari a Landi ma, mentre la cavallerizza si apriva con il suo collega, dall'altro lato, il braccio destro di Vittorio Conti non aveva mai parlato della sua vita privata alla Venere.

Le anticipazioni della puntata rivelano che la sorellastra di Stefania scoprirà qualcosa in più su Roberto perché intuirà che ci sia più di una semplice amicizia fra Landi e Mario Oradei. Al momento, non è chiaro in che modo la commessa del negozio di moda si accorgerà della tresca fra il cameriere e il dipendente dell'atelier, ma potrebbe essere ipotizzabile che la figlia di Veronica noti qualche strano movimento, in occasione della festa organizzata al Circolo .

Il Paradiso delle signore: Tancredi non approva la scelta di Matilde

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 27 dicembre, ci sarà un'importante novità, perché Tancredi Di Sant'Erasmo arriverà a Milano. Non appena giungerà nel capoluogo lombardo, il nipote di Adelaide sfoglierà un giornale e noterà una fotografia di sua moglie, in una campagna pubblicitaria. Matilde, infatti, ha fatto da modella per il negozio di moda e il fratello di Marco non sarà felice per la decisione della sua consorte. Nel frattempo, Frigerio confiderà a Vittorio i suoi sentimenti e rivelerà di avere timori. Nel negozio di moda, inoltre, arriveranno due artisti, che porteranno scompiglio fra le Veneri.