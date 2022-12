Inaspettati colpi di scena attendono i fan de Il Paradiso delle signore. Nelle puntate inedite della settima stagione in onda nel 2023 sarà dato grande spazio, come sempre, alle vicissitudini sentimentali di tutti i personaggi. Occhi puntati sullo storico protagonista Vittorio Conti che dovrà vedersela con un nuovo rivale: Tancredi Di Sant'Erasmo. Gli spoiler anticipano che tra i due non correrà buon sangue dato che il nipote della contessa farà di tutto per riconquistare il cuore della moglie Matilde.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7, puntate 2023: l'editore di Sant'Erasmo arriva a Milano

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 entrerà in scena Tancredi Di Sant’Erasmo. Il personaggio apparirà nell'ultima settimana del 2022 e avrà un ruolo importante nelle trame del 2023. Si tratta del nipote di Adelaide, nonché fratello di Marco e marito di Matilde. Come emerso dalle parole della donna, la coppia è in crisi e l’arrivo dell’uomo a Milano porterà risvolti inaspettati che incideranno anche su Vittorio Conti. L'editore, infatti, giungerà a Milano per riprendersi la moglie, la quale nel frattempo avrà iniziato a provare un sentimento profondo proprio per il direttore del Paradiso.

Stando alle anticipazioni, però, la donna non sarà l'unico motivo di scontro tra i due uomini.

Spoiler 2023 de Il Paradiso delle signore 7: Tancredi e Vittorio, due mentalità opposte

Le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 svelano che l'entrata in scena di Tancredi porterà scompiglio nella vita della moglie, ma anche in quella di altri personaggi, in primis di Vittorio.

Tra i due ci saranno accesi scontri e non soltanto perché si contenderanno il cuore di Matilde. Conti e il rivale, infatti, credono in valori diversi e hanno mentalità opposte. L’editore è un uomo ancorato a valori e concetti antiquati basati su una visione maschilista della società e del ruolo della donna. Il direttore del grande magazzino, invece, è un uomo dalla mentalità aperta e, di conseguenza, incoraggia Matilde a lottare per la sua indipendenza, convincendola a diventare la protagonista del servizio fotografico che promuoverà la collezione del Paradiso.

Stando alle anticipazioni rilasciate in rete, pare che saranno proprio gli scatti fatti da Vittorio a spingere Tancredi a piombare a Milano. Lo scontro con la moglie sarà inevitabile, specialmente dopo aver visto l'intesa che c'è tra la donna e Conti. Una volta compreso che quest'ultimo rappresenta una minaccia per il suo matrimonio, il fratello di Marco sarà disposto a tutto per riconquistare la donna.