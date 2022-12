Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore, la due donne della vita di Ezio saranno ai ferri corti fra loro. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 preannunciano infatti che Gloria Moreau e Veronica Zanatta arriveranno a una resa dei conti.

Quando Gloria tenterà di fare un passo verso Veronica, quest'ultima diventerà una furia e non vorrà sentire ragioni. Nel frattempo, qualcuno, al momento ignoto, assisterà all'accesa lite fra le due donne e si preoccuperà.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Gloria Moreau affronta Veronica

Gloria ha sempre cercato di mediare in ogni situazione e di fare quasi da paciere. Anche nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Moreau, vedendo suo marito in difficoltà, tenterà di fare un passo e di affrontare Veronica. L'intento della capo commessa del negozio di moda milanese sarà quello di spiegare alla nuova fidanzata di Ezio, che fra lei e Colombo non c'è nulla, poiché stanno avendo soltanto rapporti di affari.

Quando Gloria vedrà Veronica la situazione precipiterà e le due donne avranno un duro confronto.

Gloria e Veronica hanno una lite furibonda

Veronica era stata chiara con Ezio e aveva chiesto al compagno come prova d'amore, di rinunciare ai soldi di Gloria, necessari per avviare la sua azienda.

Purtroppo, però, non riuscendo ad accantonare i propri sogni e trovandosi fra due fuochi, Colombo entrerà in crisi e a tentare di risolvere la situazione ci penserà Moreau.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore annunciano che Zanatta e Gloria avranno una lite dai toni molto accesi. Al momento non è chiaro se anche Moreau perderà le staffe o se manterrà la calma che ha sempre avuto negli episodi precedenti.

Il Paradiso, prossimi episodi: qualcuno assiste alla lite fra Gloria e Veronica

Non è stato chiarito dove si scontreranno le due rivali in amore e quindi non si sa ancora se accadrà per strada, in negozio o altrove. L'unica cosa certa, attualmente, è che qualcuno si accorgerà della lite fra Gloria e Veronica. A quel punto, il personaggio al momento ignoto, si preoccuperà per quanto accaduto fra la moglie e la fidanzata di Ezio.

Non è chiaro chi possa essere sentire e vedere la scena, né se questo personaggio interverrà in qualche modo o meno.

Inoltre le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che un'altra persona, venendo a sapere quanto accaduto, potrebbe cambiare dei piani già decisi. In base alle indiscrezioni trapelate in rete non è detto che sia Ezio la persona che potrebbe venire a conoscenza di quanto successo, ma potrebbe - ad esempio - trattarsi di Stefania, che nel frattempo ha intenzione di trasferirsi a Washington con Marco.