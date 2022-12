Su Canale 5 continuano ad andare in onda gli appuntamenti con la soap turca Terra Amara. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda in Italia, svelano che il capomastro Gaffur cadrà nella trappola della domestica. Taşkın tradirà infatti la moglie con Seher. I due amanti saranno vicini all'essere scoperti da Saniye, ma si salveranno grazie all'astuzia della domestica. Un nuovo intreccio quello tra Gaffur e Seher che darà vita a tensioni e intriganti scenari.

Anticipazioni Terra Amara Turchia: Gaffur amoreggia con Seher

Seher, la nuova domestica arrivata in casa Yaman, inizierà a puntare Gaffur.

La donna infatti, non farà altro che provocare Gaffur ogni qualvolta Saniye sarà lontana da loro. Taşkın, dal canto suo, cercherà di farsi bello con la nuova arrivata, vantandosi di tutte le sue prodezze e di essere l'uomo di fiducia degli Yaman. Il capomastro non saprà però che Seher vorrà solo sfruttarlo per arrivare ai suoi scopi. Gaffur, credendo che la donna sia realmente interessata a lui, inizierà a comprarle cose costose per poterla conquistare. Tutto questo ovviamente, avvera di nascosto dagli occhi di Saniye.

La situazione si farà sempre più pericolosa per Seher e Gaffur, quando la domestica deciderà di introdursi nella stanza di Zuleyha. Tutto inizierà dopo che la mamma di Adnan verrà rinchiusa all'interno di un ospedale psichiatrico dalla perfida Hunkar.

Approfittando dell'assenza della matriarca Yaman, Seher entrerà in camera di Zuleyha per indossare i suoi gioielli e tutti i suoi vestiti. La donna però, verrà beccata da Gaffur che sarà furioso con lei.

Spoiler Terra Amara, puntate turche: Gaffur tradisce Saniye

Il capomastro troverà Seher in camera di Zuleyha durante un giro di controllo della tenuta.

Vedendo le luci accese della stanza della moglie di Demir, il capomastro entrerà e troverà Seher con indosso i vestiti di Zuleyha. Taşkın rimprovero la donna e le dirà che dovrà obbligatoriamente dire alla signora ciò che ha fatto. Sarà così che entrerà in scena tutta l'arte seduttiva della domestica, che provocherà Gaffur per distrarlo dall'argomento.

I due finiranno a letto insieme e il capomastro tradirà ufficialmente sua moglie.

Gaffur sembrerà non essere minimamente pentito del suo tradimento, visto che inizierà a scherzare con la sua amante sul peccato che avrà commesso. Saniye, che nel frattempo stava aspettando il marito a casa, noterà il suo ritardo e deciderà di recarsi alla tenuta per controllare che sia tutto apposto. I due amanti si accorgeranno in tempo della presenza di Saniye in casa e Seher andrà a nascondersi dentro l'armando della stanza di Zuleyha, mentre Gaffur cercherà di rivestirsi in tutta furia. Per il momento, il segreto dei due amanti sembrerà essere al sicuro.