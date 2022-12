Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore di gennaio mettono al centro dell'attenzione Marcello che, provocato da Torrebruna al Circolo, perderà il controllo finendo per aggredirlo davanti a tutti. Non sarà una scelta felice, proprio ora che Barbieri si sta costruendo con fatica una posizione nella Milano bene, aiutato dalla sua mentore e amica Adelaide. Anche in seguito a ciò che succederà, Ludovica prenderà una decisione sulla sua storia con Ferdinando che spiazzerà il povero Marcello, ingenuamente convinto di poterla riconquistare. Nel frattempo Veronica darà le dimissioni al Paradiso, davanti allo sconcerto e alla disapprovazione di Ezio.

Il Paradiso delle Signore puntata 12/01: Ludovica illude Marcello

Le nuove anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore raccontano che Marcello non prenderà affatto bene la decisione di Adelaide di vendere Palazzo Andreani, vivendola come una sconfitta. Umberto, senza nemmeno pensarci, si proporrà come primo acquirente. Ludovica non resterà indifferente e spronerà Barbieri a reagire, credendo nelle sue capacità e nella sua determinazione. Penserà così sia una buona idea invitarlo al Circolo per un importante evento. Marcello traviserà le intenzioni della ex e penserà di avere ancora una possibilità di riconquistarla, tuttavia la situazione prenderà una piega inaspettata.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12/01: Marcello aggredisce Ferdinando

Proseguendo con le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Francesco correrà in aiuto di Clara, Maria e Irene, che saranno nel panico per un guasto in casa. Sarà per caso una scusa? Nel frattempo, Adelaide capirà che Vittorio e Matilde sono in crisi per la presenza di Tancredi, e vorrà aiutarli.

Il suo consiglio sarà quello di chiarire la situazione il prima possibile. Marcello si preparerà alla grande serata che lo vedrà, suo malgrado, protagonista. Torrebruna inizierà a provocarlo con insistenza e Barbieri perderà il controllo ferendolo con un pugno in pieno volto, tra lo stupore dei presenti.

Il Paradiso delle Signore, episodio del 12/01: Veronica abbassa la testa con Ezio

A casa Colombo la situazione è difficile e Veronica vorrà aiutare Ezio a non farsi carico di tutte le spese domestiche. Grazie all'aiuto di Gemma e Roberto viene assunta al Paradiso, ma quando Ezio lo viene a sapere, ecco che abbasserà la testa davanti alla sua disapprovazione. Secondo le anticipazioni della soap, Veronica non vorrà andare contro il volere di Colombo e così rassegnerà nell'immediato le sue dimissioni, dimostrando per l'ennesima volta di voler fare ogni cosa per compiacere Ezio.