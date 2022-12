Diverse novità avverranno in occasione dei nuovi episodi di Terra amara in programma dal 2 al 7 gennaio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Demir Yaman crederà che sua moglie Zuleyha Altun sia deceduta a causa della sua vendetta. In realtà la donna è ricoverata in ospedale e ben presto chiederà di essere dimessa.

Terra amara, anticipazioni: Yaman dona un appezzamento di terra a Gulten

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le prossime puntate (in onda dal 2 al 7 gennaio) rivelano che Yilmaz e Demir non riusciranno a riappacificarsi nonostante il tentativo dei loro rispettivi genitori, anzi le ostilità appariranno ancora più forti.

Gulten, invece, verrà dimessa dall'ospedale. A tal proposito, Demir deciderà di donare un appezzamento di terra alla ragazza per non averlo denunciato alle forze dell'ordine.

In seguito Yaman scoprirà che alcuni uomini stanno speculando sul prezzo delle arance, tanto da mettere in difficoltà gli agricoltori di Cukurova. Nel giro di breve tempo Yilmaz diventerà celebre dopo essere riuscito a salvare i produttori delle arance, tanto da venire intervistato dai maggiori quotidiani.

Pertanto Hunkar consiglierà al figlio di acquistare tutta la partita di agrumi. In questo frangente, il marito di Zuleyha scoprirà che Yilmaz ha giocato in anticipo. Gaffur, invece, non apparirà per niente contento del fatto che sua sorella sia diventata la proprietaria del terreno.

Anche se ben presto Saniye lo convincerà a trarre beneficio da questa situazione.

Demir crede che sua moglie sia morta a causa della sua vendetta

In seguito Demir ordinerà a un sicario di sabotare i freni dell'auto del rivale: la vettura però l'indomani sarà usata da Mujgan per un'urgenza. Inoltre la donna darà un passaggio a Zuleyha.

Sarà in questo frangente che le due finiranno fuori strada. Ben presto Yilmaz riuscirà a rintracciare il luogo dell'incidente e per questo deciderà di trasportarle in clinica alle cure di Sabahattin.

Intanto Demir crederà che sua moglie sia morta a causa della sua vendetta nei confronti del rivale.

Zuleyha soffre per amore e lascia la clinica

Yilmaz e il rivale, a questo punto, correranno in ospedale per vegliare sulle loro compagne. Qui, le troveranno a condividere la stessa stanza a causa del sovraffollamento di pazienti. Zuleyha soffrirà terribilmente, tanto da chiedere a Demir di trovarle una stanza singola, in quanto non riesce a vedere il suo ex fidanzato accanto a Mujgan.

Alla fine, Zuleyha firmerà i fogli delle dimissioni dalla clinica nonostante il parere contrario dei dottori, pur di non soffrire per amore.