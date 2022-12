La soap opera Il Paradiso delle signore, che appassiona i suoi spettatori con le location e le storie dei protagonisti ambientate nell'Italia degli anni Sessanta, continua la messa in onda nel daytime pomeridiano di Rai 2. Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso venerdì 6 gennaio 2023 raccontano che Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) darà un ultimatum alla zia Adelaide (Vanessa Gravina), dato che la costringerà a schierarsi o con lui o con sua moglie Matilde (Chiara Baschetti).

Spoiler Il Paradiso delle signore, 6 gennaio: Irene perdona Clara, Veronica e Gemma supportano Ezio

Nella settantacinquesima puntata in programmazione su Rai 1 venerdì 6 gennaio, come di consueto a partire dalle ore 16:05 circa, Tancredi metterà alle strette Adelaide per farle prendere una posizione: la contessa dovrà decidere se schierarsi dalla sua parte oppure quella di Matilde.

Intanto la Venere Irene (Francesca Del Fa) perdonerà Clara, dopo essere rimasta delusa dal fatto che l'amica abbia retto il gioco di Alfredo (Gabriele Anagni). Quest’ultimo, invece, sarà sicuro di avere tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore di Cipriani. Nel contempo Vito (Elia Tedesco), dopo essere tornato dalla Sicilia, non perderà tempo per avere un chiarimento con Maria (Chiara Russo).

Il turbamento di Ezio (Massimo Poggio), prima di avviare la sua attività in proprio, non farà che aumentare, in quanto sarà consapevole che questa nuova avventura lavorativa potrebbe portare dei grattacapi per tutta la famiglia, che potrebbero comportare anche dei sacrifici. Sia la compagna Veronica (Valentina Bartolo) che Gemma (Gaia Bavaro) faranno sentire tutto il loro supporto a Colombo, dicendogli che può contare sul loro aiuto.

Umberto si allea con Torrebruna, Tancredi costretto a rimanere a Milano

Umberto (Roberto Farnesi) verrà a conoscenza che dietro la William, la società che ha acquisito Palazzo Andreani, si nascondono la Contessa di Sant’Erasmo e Marcello (Pietro Masotti). A questo punto Umberto vorrà vendicarsi di Adelaide e Marcello e si darà subito da fare dopo, dato che architetterà un piano, stringendo un’alleanza inaspettata con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco).

L’obiettivo principale dei due sarà quello di mandare a monte i progetti di Adelaide e Marcello.

In ultimo Tancredi prenderà una decisione, che lo costringerà a trattenersi nel capoluogo lombardo per molto più tempo del previsto.