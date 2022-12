Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 16 dicembre su Rai 1, Gloria avrà diversi momenti duri da affrontare. In primis dovrà dire arrivederci a Stefania, pronta a partire per gli Stati Uniti insieme al fidanzato Marco. In più dovrà dare una delusione cocente a Ezio: non vorrà più concedergli un prestito per la sua attività in proprio. Il marito non la prenderà bene, ma tra i due succederà qualcosa di inaspettato.

La scelta di Gloria

Marco e Stefania dovranno decidere cosa fare del loro futuro. In ballo c'è la possibilità di trasferirsi a Washington e iniziare una nuova carriera oltreoceano, ma i problemi a casa Colombo hanno fatto tentennare la ragazza.

Marco, vedendola così, ha fatto un grande gesto d'amore: rinunciare alla partenza pur di vedere la fidanzata serena.

Stefania, però, non vorrà che il fidanzato faccia un tale sacrificio e alla fine faranno una scelta: partiranno per gli Stati Uniti.

La festa d'addio per Stefania e Marco, scontro Gloria-Ezio

Marco e Stefania diranno addio a tutti. Al Paradiso ci sarà aria di festa, perché i loro parenti e amici invaderanno la galleria per dargli il proprio saluto. La commozione sarà alle stelle, ma la felicità dovrà fare spazio anche alla malinconia.

Per Gloria ed Ezio non sarà per niente facile vedere la figlia partire, soprattutto la donna probabilmente farà più fatica, visto che con la ragazza hanno riallacciato i rapporti da poco.

Gloria avrà anche altri problemi da affrontare. C'è sempre la vicenda che riguarda il prestito da concedere a Ezio per la sua attività in proprio.

Visti i problemi che il marito ha avuto con Veronica, Gloria sarà sempre più decisa a tirarsi indietro con l'affare e lo rivelerà a Ezio. Lui non prenderà bene questa notizia, anzi non la condividerà per niente.

Vivranno un grande momento di sconforto, al punto che tra i due accadrà qualcosa di inaspettato. Come annunciano le anticipazioni delle puntate successive, Gloria ed Ezio si scambieranno un bacio e la cosa gli causerà non pochi problemi.

Marcello rivede Ludovica, Vito alla ricerca dell'abito di Maria

All'insaputa di Marcello, Ludovica farà rientro a Milano e in giro per la città incontrerà proprio il suo ex fidanzato.

Lui rimarrà spiazzato da tale incontro, ma ci sarà qualcosa che lo turberà ancora di più. Infatti Marcello scoprirà, proprio da Ludovica, che la Contessa Adelaide era a conoscenza del suo rientro, come mai non ha detto nulla a Barbieri?

Al Paradiso, invece, si continuerà ancora a lavorare per la nuova collezione, ma lo staff del negozio dovrà affrontare un problema: l'abito disegnato da Maria non si trova più. La ragazza si darà da fare per trovarlo, ma ad aiutarla ci sarà anche il contabile Vito.