L'appuntamento con Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 dicembre 2022 promette nuovi colpi di scena e, le anticipazioni della soap opera, rivelano che Matilde deciderà di lasciarsi andare con Vittorio Conti.

Tuttavia, proprio dopo aver preso questa decisione, la donna si ritroverà a fare i conti con il ritorno in città di suo marito Tancredi.

Spazio anche alle vicende di Roberto che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, rischierà di mettersi nei guai.

Matilde si dichiara a Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 26-30 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore al 30 dicembre 2022 rivelano che Matilde si lascerà andare completamente nei confronti di Vittorio Conti.

La donna deciderà di uscire allo scoperto, motivo per il quale confesserà i suoi sentimenti a Conti, pur senza nascondere quelli che sono i suoi dubbi in merito a quello che stanno vivendo.

Matilde è consapevole di essere una donna sposata e che, questo suo rapporto con Vittorio, potrebbe rischiare di metterla nei guai.

E, il colpo di scena di queste nuove puntate della soap opera, ci sarà proprio quando alla porta di Villa Guarnieri busserà un uomo.

Matilde litiga con Tancredi: anticipazioni Il Paradiso 26-30 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che questo uomo è Tancredi Di Sant'Erasmo, rientrato ufficialmente in città per rivedere sua moglie.

Tra i due coniugi ci sarà subito una discussione molto accesa: Tancredi non ha gradito il fatto di vedere sua moglie come testimonial per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso e, questa situazione scatenerà subito nuove tensioni.

Tuttavia, malgrado le discussioni, lo scopo di Tancredi sarà quello di riconquistare di nuovo il cuore di sua moglie e far sì che torni al suo fianco. Per tale motivo, infatti, Vittorio comincerà ad essere preoccupato e arriverà a temere di poter perdere Matilde.

Roberto si ritrova in pericolo: anticipazioni Il Paradiso 26-30 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Roberto temerà che la sua amicizia con Gemma sia giunta al capolinea dopo che la ragazza si avvicinerà molto a Mario Oradei.

In realtà questa non è la verità dei fatti, dato che proprio Gemma correrà in soccorso di Roberto.

Il braccio destro di Vittorio si ritroverà in pericolo, coinvolto in una situazione rischiosa per lui e Mario.

Occhi puntati anche su Marcello che, in queste nuove puntate della soap opera, si metterà all'opera per riuscire ad avere la meglio in un importante affare e mettere i bastoni tra le ruote ad Umberto.

Spazio anche alle vicende di Torrebruna che, dopo i dubbi su Gramina, proverà a scoprire i segreti che la donna gli sta nascondendo.