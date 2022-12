L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato dal 26 al 30 dicembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che, nel corso di questi attesissimi episodi, ci sarà spazio per l'arrivo in scena di un volto ormai attesissimo dal pubblico. Trattasi di Tancredi Di Sant'Erasmo, pronto a scatenare un vero e proprio "tsunami" emotivo nel cuore di sua moglie Matilde.

Arriva Tancredi Di Sant'Erasmo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 dicembre

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore sono confermate anche nella settimana natalizia dal 26 al 30 dicembre.

Quest'anno, infatti, la soap opera non subirà alcun tipo di stop come era successo negli anni passati e la messa in onda sarà assicurata per tutto il periodo delle feste, con puntate sempre in prima visione assoluta.

E, gli episodi di questa settimana natalizia 2022, si preannunciano densi di colpi di scena, dato che al centro dell'attenzione ci sarà in primis il ritorno in scena di Tancredi Di Sant'Erasmo.

Matilde spiazzata da Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 dicembre

Tancredi, dopo aver assistito alla "fuga" di sua moglie che scelse di trasferirsi a Milano per scappare da quel marito fin troppo esigente e autoritario, rimetterà piede in città e finirà per spiazzare sua moglie.

Sì, perché l'arrivo di Tancredi a Milano sarà del tutto inaspettato per Matilde, che non è stata avvisata dall'uomo in merito a questo.

I colpi di scena non mancheranno, dato che Matilde in questo ultimo periodo si è avvicinata pericolosamente al suo socio Vittorio Conti: il feeling tra i due sta crescendo sempre più, tanto che pure la contessa Adelaide si è accorta di questa situazione e ha provato a capire se ci fosse un sentimento tra i due.

Vittorio Conti scopre dell'arrivo di Tancredi: anticipazioni Il Paradiso al 30 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 dicembre 2022 rivelano che l'arrivo di Tancredi non passerà inosservato non solo per Matilde, ma anche per lo stesso Vittorio Conti che si ritroverà così a dover fronteggiare un "nemico".

Come svelato dall'attore Flavio Parenti in una recente intervista, il rapporto tra Tancredi e Vittorio non sarà affatto dei migliori nel corso delle prossime attesissime puntate di questa settima stagione della soap opera.

I due si ritroveranno ben presto ai ferri corti per il loro modo di vedere le cose in maniera completamente diversa e, come se non bastasse, si ritroveranno in guerra anche per il cuore di Matilde.

Tancredi, infatti, tornerà anche per riconquistare la sua amata e cercare così di riaverla al suo fianco e farla tornare da lui. Il fratello di Marco riuscirà ad avere la meglio oppure dovrà arrendersi e lasciare Matilde libera di viversi la sua storia con Vittorio? Lo scopriremo nel gran finale di questa stagione, che continua a registrare ottimi ascolti in daytime.