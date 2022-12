Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 dicembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Roberto Landi frequenterà Mario Oradei e Gemma scoprirà la tresca del suo collega, mentre Irene vorrà fare breccia nel cuore di Michele. Nel frattempo, Tancredi Di Sant'Erasmo farà visita a Vittorio Conti e Matilde e, in serata, il nipote di Adelaide avrà un duro scontro con sua moglie. Marcello Barbieri, invece, fonderà una società di comodo con Adelaide, in cui il suo nome e quello della contessa non compariranno.

Il Paradiso delle signore, episodio 28/12: Gemma scopre la relazione fra Roberto e Mario

Nell’episodio de Il Paradiso delle signore del 28 dicembre, ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché Gemma scoprirà che Roberto ha una relazione con Mario Oradei. Quando il braccio destro di Vittorio Conti verrà a sapere che la commessa del negozio è venuta a conoscenza della sua storia d’amore, Landi sarà preoccupato, perché negli anni '60, due uomini non erano liberi di vivere una relazione alla luce del sole e spiegherà alla sua collega come stanno le cose. Al momento, non sono trapelati indizi ulteriori sul compagno di Roberto e da quanto tempo stia andando avanti la storia d'amore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28/12: Irene vuole conquistare Michele

Irene sogna il grande amore. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, la Venere non aveva ceduto alla corte di Alfredo e, nell’episodio del 28 dicembre, la commessa dell’atelier metterà gli occhi su Michele. Il ragazzo che attirerà le attenzioni di Cipriani sarà un artista, arrivato al negozio, insieme ad un altro collega.

Per conquistare il giovane, Irene cercherà di farsi aiutare da Maria, proponendole un’uscita a quattro. A quel punto, sia Vito, sia Perico, innamorati delle due Veneri, non prenderanno bene la situazione e resteranno male per la decisione delle due ragazze.

Il Paradiso delle signore, puntata 28/12: Tancredi fa visita a Vittorio e Matilde

Nella puntata de Il Puntata de Il Paradiso delle signore del 28 dicembre, Tancredi Di Sant’Erasmo farà visita, inaspettatamente a Vittorio e Matilde. Inoltre, durante la serata, il nipote di Adelaide e sua moglie avranno un duro scontro a casa di Guarnieri. Marcello, invece, rivelerà a Adelaide di essere riuscito ad aprire una società di comodo, senza fare apparire il suo nome e quello della contessa. L’intento di Barbieri sarà quello di sottrarre Palazzo Andreani a Umberto.