Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 dal 26 al 30 dicembre 2022 annunciano diverse novità. Matilde e Vittorio sono una coppia, ma l'arrivo di Tancredi ostacolerà il loro amore appena nato.

Nel frattempo, Roberto inizierà una relazione con Mario, ma dovrà riuscire a tenerla segreta, visto il clima omofobo dell'Italia negli anni '60.

Intanto, Marcello chiuderà un affare che metterà in difficoltà Umberto, spiazzato dal fatto di essere stato battuto sul tempo da un misterioso concorrente.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26-30 dicembre: Roberto si innamora di un uomo

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore svelano che per Roberto inizierà un momento tanto bello quanto difficile. L'amore lo travolgerà, ma questa storia dovrà rimanere segreta. In seguito il suo amico Vittorio scoprirà l'identità del fidanzato di Roberto ma non dirà nulla, ben consapevole delle possibili conseguenze.

Intanto Ezio e Veronica escono allo scoperto e si presentano insieme al Circolo in occasione di una festa. Per Gemma è un segno chiaro di riconciliazione e non può che esserne felice. La giovane Zanatta, intanto, ha occasione di vedere Roberto e Mario molto vicini, iniziando a sospettare qualcosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 30 dicembre: Marcello soffia un affare a Umberto

Continuando con gli spoiler delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 dicembre, Marcello rivelerà ad Adelaide di essere riuscito ad aprire una società in anonimato. In questo modo sarà possibile "soffiare" l'affare di una compravendita che Umberto era certo di chiudere.

Intanto Roberto si mette in una situazione molto scomoda, in quanto la sua nuova relazione potrebbe costargli molto cara. Prendere una decisione non sarà semplice.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 7 dal 26 al 30 dicembre: Tancredi spaventa Matilde

A Milano arriva improvvisamente Tancredi, il marito di Matilde. Tra lui e la moglie ci sarà un acceso scontro che spaventerà non poco la giovane Frigerio.

Anche Vittorio teme per l'evolversi della situazione.

Ben presto comunque Conti e Matilde decideranno di partire insieme. A quel punto, Tancredi farà una mossa inaspettata che scombina ogni equilibrio. Infatti Tancredi ha un solo obiettivo: ostacolare l'amore tra Vittorio e Matilde, essendo deciso a riprendersi sua moglie e portandola via da Milano.

Intanto Maria si avvicinerà a Vito, inconsapevole di ciò che ha scoperto Armando sul suo conto. Infine Gemma inizierà a interessarsi di una vecchia conoscenza che arriverà al Circolo.