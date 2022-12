Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Maria, la quale dopo aver portato avanti la sua frequentazione con Vito, si renderà conto di essere stata ingannata e raggirata dal giovane contabile del grande magazzino.

Spazio anche alle vicende di Marco e Stefania: per la giovane coppia protagonista della soap opera arriverà il momento di dire addio ai loro amici e iniziare un nuovo percorso di vita insieme.

Maria e Vito sempre più complici nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che andrà avanti il rapporto tra Vito e Maria.

Il giovane contabile del grande magazzino milanese sarà sempre più interessato a corteggiare l'aspirante stilista che, col passare dei giorni, inizierà a cedere alle lusinghe di Vito.

Maria, dopo aver sofferto a lungo per la fine della sua relazione con Rocco, inizierà a guardarsi intorno e si renderà conto che da parte di Vito vi è un corteggiamento serrato che non può che farle piacere.

Insomma, tutto sembrerà destinato ad andare per il verso giusto, fino a quando non ci sarà il colpo di scena del tutto inaspettato.

Maria scopre gli inganni di Vito: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, rivelano che Maria si renderà conto di essere stata ingannata da Vito.

Il motivo? Il ragazzo non è stato completamente sincero nei suoi confronti, dato che le ha nascosto di essere quella stessa persona che, in Sicilia, aveva stretto un accordo con suo padre per organizzare un matrimonio combinato proprio con Maria.

La verità, però, verrà a galla e a quel punto la giovane Puglisi potrebbe deciderà di chiudere e troncare per sempre ogni tipo di rapporto con il contabile del grande magazzino.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che per Marco e Stefania arriverà il momento dell'uscita di scena annunciando forse di aspettare un figlio.

L'addio di Marco e Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

I due giovani ragazzi, dopo un po' di tentennamenti, decideranno di accettare la proposta di trasferimento in America e così di prepareranno a salutare amici e familiari con una grande festa d'addio.

Marco e Stefania, quindi, si concentreranno sul loro futuro e sul loro percorso di vita lontani da Milano, pronti a prendere in mano le redini della loro vita, pur consapevoli del fatto che lasceranno un grande vuoto nel cuore delle persone che gli vogliono bene.

E' questo il caso di Irene, la giovane venere del grande magazzino milanese, la quale sentirà profondamente la mancanza della sua amica, dopo il trasferimento in America.

Tuttavia, gli spoiler della soap opera pomeridiana, rivelano che ben presto sarà in arrivo una bella sorpresa anche per Irene: un nuovo amore farà capolino nella vita della venere? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap.

Dal 12 dicembre riprende la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1

Intanto, dal prossimo 12 dicembre, gli spettatori e appassionati della soap potranno tornare a seguire gli episodi inediti nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

La messa in onda riprenderà regolarmente dopo la sospensione forzata dovuta ai Mondiali di calcio 2022: le nuove puntate saranno in onda nuovamente alle 15:55 e, da questo momento in poi, non ci saranno ulteriori sospensioni e variazioni di palinsesto.

Quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di non sospendere la programmazione de Il paradiso delle signore 7 durante le settimane del periodo natalizio e, di conseguenza, gli episodi in prima visione assoluta saranno assicurati anche nelle settimane centrali delle festività.

Nel frattempo, però, i fan della soap opera si chiedono già quale sarà il destino della soap opera dopo la settima stagione.

Si attendono conferme sul futuro de Il Paradiso delle signore 8 in tv

Al momento, infatti, da parte della Rai non ci sono ancora notizie certe sulla possibile messa in cantiere de Il Paradiso delle signore 8.

Sia i vertici della tv di Stato che gli attori protagonisti della soap opera, non si sono mai sbilanciati in merito alla prossima stagione.

Conferme certe non ci sono anche se, a parlare, sono gli ascolti strepitosi che la soap opera sta registrando quest'anno nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Con una media che arriva a toccare la soglia dei due milioni di spettatori e uno share che ha raggiunto la media del 21%, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore ha illuminato la fascia del pomeriggio di Rai 1, riuscendo a garantire ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

L'ottava stagione, quindi, sarebbe più che meritata per questo prodotto italiano che ha saputo conquistare l'affetto degli spettatori e il gradimento di una fascia di pubblico composto anche da giovani e giovanissimi.