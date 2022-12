Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore aspettano i telespettatori. Non mancheranno i colpi di scena durante le puntate che andranno in onda dal 19 al 23 dicembre. Tra Gloria e Ezio scoppierà il tanto atteso bacio. Ovviamente, i due non metteranno al corrente nessuno di quanto accaduto. Marcello tenterà di riconquistare Ludovica, ma senza alcun successo dato che lei lo rifiuterà. Matilde noterà che Vittorio non avrà più ala fede al dito. Intanto, tra Frigerio e Conti sembrerà crescere sempre di più l'intesa.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 23 dicembre: Irene giù di morale per la partenza di Stefania

Gloria non dirà ad Armando di aver baciato Ezio. Gemma troverà conforto in Roberto, al quale racconterà i suoi problemi familiari. Irene soffrirà ma molto per la partenza di Stefania e Alfredo sarà parecchio in pensiero per lei. Il ragazzo vorrà cercare di consolarla, ma non saprà come. Ezio dirà a Veronica che ha accattato i soldi offerti da Gloria. Don Saverio parlerà con Gemma e dirà lei che Ezio sarebbe già potuto tornare a casa con Veronica. Gemma resterà stupita dalle parole del parroco, in quanto la madre non l'aveva informata.

Ezio e Gloria parleranno del bacio che si sono dati e decideranno l'atteggiamento da assumere al riguardo.

Vittorio mediterà l'ingaggio di un personaggio importante per la nuova campagna pubblicitaria. Irene rimarrà colpita da Alfredo e inizierà a vederlo sotto un'aspetto diverso. La Cipriani ritornerà ben presto di buon umore, quando scoprirà che Stefania le ha lasciato un biglietto aereo per raggiungerla in America.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 19 al 23/12: Matilde accetta di fare da modella

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, ci svelano che Veronica accetterà la collaborazione tra Ezio e Gloria, oltre, Zanatta chiederà al compagno di tornare a vivere con lei. Gloria scoprirà così che tra la coppia è tornato il sereno.

Vittorio e Matilde incontreranno Martinelli, la star che dovrebbe fare da modella per la campagna pubblicitaria. Quando Conti scoprirà che Martinelli non potrà prendere parte al progetto, Matilde farà da modella. Inizialmente Frigerio declinerà la proposta, ma successivamente Vittorio la convincerà.

Vito inviterà Maria a un appuntamento. Al posto di Puglisi si presenterà però Armando. Il magazziniere avrà scoperto delle cose sul conto di Lamantia e sarà sempre più scettico nei suoi confronti. Ferdinando capirà che Gramini starà nascondendo un segreto su Ludovica. Intanto, Marcello sempre più deciso a riconquistare Ludovica, organizzerà un grande affare per la sua scalata sociale e chiederà aiuto ad Adelaide.