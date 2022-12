Alex e Michela sono una coppia di Matrimonio a prima vista 9, il programma in onda su Real Time. In occasione dello speciale, Matrimonio a prima vista...E poi, Alex ha spiegato che tra lui e Michela non ci sono più rapporti. Nello specifico, l'ex protagonista ha sostenuto che la moglie lo avrebbe cercato solamente per prendere parte alla registrazione della puntata speciale e poi sarebbe sparita.

Michela non si sarebbe fatta più sentire con Alex

Matrimonio a prima vista è un esperimento sociale, in cui un team di esperti forma delle coppie al buio.

Dopo la luna di miele e un periodo trascorso insieme, i coniugi sono chiamare a decidere se restare insieme o avviare le carte di separazione.

Tra le coppie che avevano deciso di proseguire insieme il percorso post-programma, c'erano anche Alex e Michela. In occasione della puntata dello "speciale" lo sposo ha raccontato che tra lui e la consorte le cose non sono andate come sperava. Scendendo nel dettaglio, lei ha continuato ad attaccare il marito per il suo status sociale. A differenza di Michela, Alex è stato male per tutta l'estate. Ma non è tutto, la sposa dopo aver sentito la mancanza del coniuge avrebbe optato per un riavvicinamento. A quel punto entrambi avevano riallacciato i rapporti, ma in confronto al passato non sarebbe cambiato nulla.

Alex infatti, avrebbe subito l'ennesima scenata da parte della moglie. Secondo il concorrente, la moglie lo avrebbe ricercato solamente per prendere parte alla puntata "E poi".

Il percorso della coppia all'interno del programma

Alex e Michela hanno avuto problemi fin dall'inizio di Matrimonio a prima vista 9.

Dopo avere pronunciato il fatidico "sì", lei avrebbe iniziato a trovare mille difetti banali nel consorte: secondo la sposa, il marito non sarebbe stato alla sua altezza.

In varie occasioni, lei aveva evidenziato che il marito proveniva da una zona periferica di Roma anziché da un quartiere esclusivo. Durante il viaggio di nozze, entrambi sembravano propensi a costruire un futuro insieme tanto che al momento della decisione si erano detti favorevoli a proseguire insieme. Oggi, però, tra i due coniugi non c'è più alcun rapporto.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, i telespettatori di Matrimonio a prima vista 9 si sono schierati dalla parte di Alex.

Un utente ha affermato: "Lei l'ha praticamente mollato dopo 24 ore con una scusa banale". Un altro telespettatore ha augurato ad Alex di trovare una donna che lo sappia amare veramente. Un altro utente ha commentato: "Alex dovresti accendere un cero per essersi tolto di torno una persona come Michela".

Infine, c'è chi ha sostenuto che Michela non abbia mai accettato il partner scelto dal team di esperti.