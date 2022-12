Le puntate de Il Paradiso delle Signore previste dal 19 al 23 dicembre 2022 si preannunciano ricche di sorprese per tutti gli appassionati della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Vittorio Conti che, dopo il confronto avuto con sua moglie Marta, maturerà un importante decisione sul loro legame.

Spazio anche alle vicende di Vito: con il suo modo di fare desterà i sospetti di Armando, che a quel punto non si farà problemi a ingannarlo.

Vittorio chiude con Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 dicembre

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda nella settimana fino al 23 dicembre 2022 rivelano che per Vittorio Conti arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale, dopo l'incontro avuto con Marta.

La figlia di Umberto aveva chiesto a Vittorio di raggiungerla a Parigi per un confronto. Peccato che la sua intenzione non fosse quella di riappacificarsi, bensì mettere definitivamente la parola fine alla loro relazione e intraprendere ufficialmente due strade differenti.

Un duro colpo per Vittorio, che tuttavia deciderà di reagire e di dare una svolta importante alla sua vita.

Vittorio Conti volta pagina: anticipazioni Il Paradiso al 23 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che anche Conti considererà il suo matrimonio finito e toglierà ufficialmente la fede nuziale dal dito.

In questi anni, anche dopo il trasferimento di Marta in America, Vittorio non l'ha mai tolta, quasi come se stesse ancora aspettando il ritorno della donna.

Nelle prossime puntate deciderà di voltare pagina e tale gesto non passerà inosservato agli occhi di Matilde, che noterà subito la novità, complice il rapporto sempre più intenso che si è venuto a creare tra i due.

Spazio anche alle vicende di Vito, che in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 7 attirerà l'attenzione e i sospetti di Armando.

Armando inganna Vito: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 dicembre

Il capo magazziniere del negozio scoprirà che Vito nasconde dei segreti che fino a questo momento non sono venuti a galla.

Per tale motivo Armando deciderà di indagare e non si farà problemi a ingannare il ragazzo. Vito, infatti, fisserà un appuntamento con Maria per trascorrere la serata insieme, ma a tale evento si presenterà Armando, intenzionato a scoprire le verità segrete sul conto del ragazzo.

Quali sono questi segreti che Vito sta nascondendo? Armando riuscirà a far emergere la verità?

Intanto Gloria scoprirà che in casa Colombo è tornato di nuovo il sereno tra Ezio e Veronica. I due si sono riappacificati e hanno scelto di sotterrare l'ascia di guerra, dopo gli scontri al vetriolo degli ultimi tempi.

Per la mamma di Stefania non sarà facile prendere atto di questa verità, dato che tra lei ed Ezio c'è stato un nuovo momento di tenerezza e intimità, ma a quanto pare Colombo non è disposto a gettare all'aria la sua relazione con la donna.