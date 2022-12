Nella casa del Grande Fratello Vip 7 si respira una forte aria di tensione. Giovedì 15 dicembre, Nikita Pelizon è scoppiata in lacrime: la modella si è invaghita di Luca Onestini, ma quest'ultimo ha ammesso di vedere la coinquilina solo come un'amica (almeno per il momento). A consolare Nikita ci ha pensato Patrizia Rossetti: la 63enne si è detta dispiaciuta nel vedere Pelizon giù di morale.

Luca Onestini rifiuta Nikita

Da quando Luca Onestini è entrato nella casa di Cinecittà, Nikita Pelizon ha subito dimostrato un certo interesse. Sebbene tra i due sia sembrato esserci un certo feeling, il modello emiliano ha ribadito in più occasioni che da parte sua non è scattata alcuna scintilla.

Onestini non ha nascosto di essere attratto da Nikita, ma al tempo stesso ha precisato di non voler intraprendere alcuna relazione all'interno del programma.

Giovedì 15 dicembre, Nikita ha avuto un crollo emotivo. La concorrente del Grande Fratello Vip 7 è scoppiata in lacrime mentre si trovava in giardino. In quel momento Patrizia Rossetti, che si trovava nello stesso luogo della modella ha cercato di consolarla. La 63enne si è detta dispiaciuta a vedere la coinquilina giù di morale: "Non ti voglio vedere così". A tal proposito, Patrizia ha cercato di spiegare a Nikita che l'amore è fatto di alti e bassi: "A volte di fa star bene, altre ti fa star male". Secondo Rossetti, la modella è scoppiata in lacrime per la situazione che si è venuta a creare con Luca Onestini perché si è trovata di fronte ad una situazione con la quale non aveva mai fatto i conti lontano dai riflettori.

Da una parte Edoardo. D in lacrime esausto degli atteggiamenti di Antonella.



Dall'altra Nikita che si è illusa che ci potesse essere un qualcosa con Onestini... E questo dopo è il risultato



LORO DEVONO VOLARE DA SOLI PERCHÈ STANNO SOLO CHE MALE 💔#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/a5sWADssY5 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 16, 2022

Edoardo Donnamaria in lacrime

In queste ore, anche Edoardo Donnamaria ha accusato il colpo per via della situazione che si è venuta a creare con Antonella Fiordelisi.

Il 28enne romano si è isolato dal gruppo e mentre si trovava in giardino è scoppiato in lacrime. Dalla 22^ puntata del Grande Fratello Vip 7, la coppia non fa altro che litigare per motivi di gelosia.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, è stata l'imitazione esagerata di Fiordelisi nei panni di Oriana Marzoli. Edoardo non ha gradito vedere Antonella girare all'interno del loft con abiti succinti mentre si "strusciava" ad Antonino Spinalbese.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, è presente un video in cui si vedono Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon piangere.

Secondo un telespettatore del Reality Show, Edoardo e Nikita dovrebbero proseguire il percorso all'interno del programma da soli. Un altro utente si è detto dispiaciuto per il crollo di Nikita, ma ha sostenuto che lei ha sbagliato nel dichiararsi subito ad una persona che non conosceva. Su Donnamaria, un follower ha commentato: "Edo vola da solo, Non hai bisogno di nessuno".