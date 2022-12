Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia svelano che presto i telespettatori della soap assisteranno a un dialogo tra Demir e Zuleyha che aprirà la strada a nuove interessanti dinamiche. Dopo aver tentato perfino il suicidio per sfuggire alle angherie del marito, la donna gli ribadirà che Adnan non è suo figlio biologico. Demir inizialmente non le crederà ma poi comincerà a dubitare e chiederà in maniera diretta alla moglie se è vero che il piccolo non è suo. Zuleyha si manterrà vaga ma è chiaro che il tarlo entrerà nella testa di Yaman.

Zuleyha stanca dei soprusi del marito

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Zuleyha, dopo aver scoperto che è stato Demir a manomettere l'auto in cui viaggiavano lei e Mujgan, correrà a casa di Fekeli per chiedere aiuto a Yilmaz. Demir però la bloccherà poiché ingaggerà uno scontro a fuoco con Akkaya, durante il quale quest'ultimo avrà la peggio restando ferito.

Demir punirà la moglie portandole via il figlio e così, stanca delle sofferenze vissute, Altun tenterà di togliersi la vita dopo aver scritto a Yilmaz una lettera in cui confesserà la verità sul loro bimbo. La suocera Hunkar la salverà ma la costringerà a passare un periodo in manicomio.

Stanca di non poter vedere liberamente il figlio, Zuleyha deciderà di confessare a Demir che il piccolo Adnan non è suo figlio.

Yaman sembrerà non dare peso alle parole della moglie alla quale rivelerà che ha preso una decisione circa il futuro di Adnan. Demir dirà a Zuleyha che riporterà il figlio in casa solo quando Yilmaz sposerà Mujgan, allontanandosi per sempre da lei e non essendo più un pericolo per il loro matrimonio. Nonostante le rimostranze di Altun, Demir sarà irremovibile e affermerà che per nulla a mondo cambierà idea.

Demir e i dubbi sulla paternità di Adnan

Demir, però, deciderà di affrontare una volta per tutte la questione della paternità di Adnan visto che non sarà la prima volta che la moglie gli urlerà contro che il bimbo non è suo figlio legittimo. Yaman chiederà alla moglie se ha davvero partorito in maniera prematura perché è caduta dalle scale o se è vero che Yilmaz è il padre biologico del piccolo.

Inoltre, Demir ci terrà a precisare che, nonostante la risposta che riceverà, continuerà a trattare il bimbo come suo figlio.

Zuleyha resterà vaga perché non saprà bene come agire per offrire il meglio al suo bambino. Per scoprire come la delicata questione si districherà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, tanto più che Zuleyha dovrà metabolizzare la nuova relazione di Yilmaz con la dottoressa.