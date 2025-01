Tarik offrirà due milioni di dollari ai suoi figli per incastrare Guzide nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che l'uomo temerà di perdere le sue proprietà per il divorzio e convocherà i suoi figli. Tarik aprirà un conto a testa a Ozan e Oylum chiedendo in cambio di convincere Guzide a rinunciare alla sua battaglia legale per il divorzio.

La guerra di Guzide farà tremare Tarik

Nelle prossime puntate di Tradimento, Guzide inizierà una dura battaglia legale contro Tarik. Una volta scoperto che l'uomo nasconde un tesoro di venti milioni di dollari, il giudice assumerà la famosa Elmas Heves, un avvocato di successo.

Le intenzioni di Guzide saranno chiare: "Voglio che muoiano di fame", dirà alla sua nuova legale che si metterà subito al lavoro per accontentarla. Tarik tenterà di corrompere l'avvocato, ma non ci sarà via di scampo per lui che rischierà di trovarsi con un pugno di mosche nel giro di poche settimane. Elmas, infatti, inizierà subito dal sequestro di alcune proprietà per poi indagare sulle varie sedi in cui Tarik potrebbe aver nascosto il denaro. L'avvocato, grazie anche all'aiuto di Oltan, scoprirà che una parte della fortuna di Tarik si trova a Cipro e farà subito congelare il suo conto. Quando tutto questo arriverà alle orecchie di Yenersoy, l'uomo correrà ai ripari con una mossa furba e inaspettata.

Tarik telefonerà ai suoi due figli, Ozan e Oylum, chiedendo un incontro chiarificatore con loro. I due ragazzi esiteranno parecchio, ma alla fine saranno spinti dalla curiosità e si presenteranno all'appuntamento con Tarik per capire cosa voglia da loro.

La proposta di Tarik per Oylum e Ozan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik farà accogliere i loro figli e ordinerà da bere, perché loro si rifiuteranno di cenare in sua compagnia.

L'uomo partirà con il ricordare i momenti felici vissuti in famiglia, ma Ozan e Oylum gli chiederanno di arrivare subito al sodo. "Tutto quello che ho sarà vostro", dirà Tarik che consegnerà a Ozan e Oylum i documenti di due conti in banca destinati a loro. I due fratelli resteranno senza parole quando scopriranno che Tarik ha messo sul conto di ognuno un milione di dollari.

"Sono vostri, non mento", dirà Yenersoy, "Ma ad una condizione". Ozan e Oylum si aspettavano che il loro padre avrebbe chiesto qualcosa in cambio di quel denaro. "Convincete Guzide a divorziare senza condizioni", dirà Tarik, spiegando ai suoi figli che vorrebbe una separazione consensuale, senza perdere tutte le sue proprietà. "Deve rinunciare a Elmas come avvocato", affermerà Tarik, "Non deve chiedere alimenti o compensi e non deve toccare le mie proprietà". "Ci stai chiedendo di prendere i soldi e incastrare nostra madre" dirà Oylum. Tarik chiederà ai suoi figli di riflettere sulla sua proposta e non prendere decisioni affrettate.

La situazione economica di Guzide dopo il licenziamento

Nelle puntate precedenti, Guzide e la sua famiglia si sono ritrovati in una situazione economica precaria.

Ozan ha perso il lavoro da Oltan dopo aver scoperto il suo ricatto a Guzide, ma anche sua madre è rimasta senza lavoro. Tarik, infatti, ha denunciato sua moglie per una falsa sentenza e Guzide è stata licenziata. La famiglia è andata avanti con i risparmi, ma i soldi stanno per finire e Guzide ha parlato ai suoi figli del suo progetto di aprire uno studio. La donna ha spiegato che le servono 50 mila dollari per realizzare il suo studio e riprendere a lavorare.