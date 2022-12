Perché Uomini e donne non va in onda giovedì 22 dicembre 2022, su Canale 5? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan e spettatori del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, dato che per la giornata odierna non è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento nella fascia del pomeriggio Mediaset.

Il talk show risulta sospeso dalla programmazione e, questo pomeriggio, al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda del daytime di Amici 22, in onda eccezionalmente nella fascia oraria delle 14:45.

Cambio programmazione Mediaset: perché non va in onda Uomini e donne oggi 22/12

Nel dettaglio, il cambio programmazione del pomeriggio di Canale 5 riguarda la messa in onda di Uomini e donne, il seguitissimo talk show del daytime condotto da Maria De Filippi con la partecipazione in studio di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Questo pomeriggio, alle 14:45 non è prevista una nuova puntata in tv. Gli spettatori che si collegheranno su Canale 5 per seguire la nuova puntata del talk show pomeridiano di Canale 5 resteranno profondamente delusi, dato che non ci sarà spazio per la messa in onda del nuovo appuntamento.

Perché Uomini e donne non va in onda? Il motivo ha a che fare con il cambio programmazione legato al palinsesto Mediaset per il periodo delle feste natalizie.

Salta la puntata di Uomini e donne del 22/12: ecco quando riprenderà su Canale 5

Anche quest'anno, infatti, la messa in onda di Uomini e donne risulta sospesa dal palinsesto per ben due settimane. Da oggi 22 dicembre e fino al 6 gennaio 2023, non è prevista la messa in onda delle nuove puntate del talk show su Canale 5.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi osserverà un lungo turno di stop e tornerà in onda nuovamente a partire dal prossimo 9 gennaio 2023, giorno in cui riprenderà la consueta messa in onda pomeridiana su Canale 5.

Gli appassionati del talk show dei sentimenti, quindi, dovranno passare il Natale senza poter vedere le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over.

Federico Dainese lascia il trono: nuove anticipazioni Uomini e donne gennaio 2023

Intanto, però, nel corso della giornata del 21 dicembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne che andrà in onda da gennaio su Canale 5.

Le anticipazioni del programma rivelano che c'è stato spazio per l'addio dal programma di Federico Dainese che, dopo un periodo di "alti e bassi", ha scelto di chiudere il suo percorso in trasmissione.

Federico, però, è andato via dal programma senza fare alcun tipo di scelta ma svelando la sua volontà di abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi cercare l'amore della sua vita, lontano dallo studio tv di Canale 5.