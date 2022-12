Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della tv soap di stampo bavarese, nato da un'idea di Bea Schmidt, in merito alla 19ª stagione raccontano che Eleni e Leander saranno i nuovi protagonisti. Eleni, figlia di Alexandra e Christoph, arriverà a Bichlheim dopo aver scoperto che la madre ha ereditato le quote del lussuoso hotel da Ariane, ma finirà per invaghirsi di Leander, figlio di Laura Mahler e Alexander Saalfeld. Malgrado sia stata cresciuta da Markus, Eleni potrebbe essere la figlia biologica di Christoph, ma sarà ignara di tale segreto.

Leander, invece, arriverà nella città tedesca con l'intento di diventare medico e inizierà un tirocinio in ospedale. Il destino vorrà che Eleni, sua paziente, diventi l'amore della sua vita.

Leander inizierà un tirocinio nell'ospedale di Bichlheim

Figlio di Laura Mahler e Alexander Saalfeld, Leander sarà il protagonista della prossima stagione di Tempesta d'amore. Cresciuto a Bruxelles tra il mondo alberghiero e quello della pasticceria, Leander preferirà non seguire le orme di mamma e papà, decidendo di provare a diventare un dottore.

Poco dopo essere arrivato a Bichlheim, il ragazzo comincerà un tirocinio in ospedale e sarà proprio in questo luogo che conoscerà Eleni, paziente che diverrà l'amore della sua vita.

Eleni avrà un drammatico incidente

Malgrado sia cresciuta con Markus e Alexandra, Eleni, la protagonista femminile della prossima stagione della soap, potrebbe essere la figlia naturale di Christoph.

La ragazza, però, sarà totalmente ignara del segreto legato alle sue origini, ma nonostante ciò avrà a che fare con entrambi i suoi "padri".

Eleni sarà coinvolta nella lotta amorosa tra Markus e Christoph per far breccia nel cuore di Alexandra. Markus, dopo che la moglie lo ha lasciato per il suo amore di gioventù, inizierà una guerra senza esclusione di colpi . Quest'ultimo, però, riuscirà a incastrare per frode il marito di Alexandra e successivamente l'astio tra i due uomini si trasformerà in una colluttazione, dove Eleni cercherà di dividerli.

Sarà a quel punto che la ragazza cadrà rovinosamente a terra sbattendo la testa. Verrà portata d'urgenza in ospedale, dove ci sarà Leander a prendersi cura di lei.

Christoph sarà disposto a pagare le cure mediche di Eleni

Versando in gravi condizioni e necessitando di cure mediche oltremodo costose, Christoph si offrirà di pagare il tutto.

A sorpresa la figlia di Alexandra deciderà di non cimentarsi in cure sperimentali oltreoceano, preferendo invece rimanere a Bichlheim insieme a Leander e alle persone che le vogliono bene.

A ridare la voglia di vivere a Eleni sarà proprio Leander, il quale arriverà anche a schierarsi contro Alexandra pur di fare in modo che la ragazza possa scegliere liberamente dove curarsi.

Il rapporto tra Eleni e Leander, da quel momento, prenderà quota e seppur coi soliti imprevisti tipici della soap, i due ragazzi finiranno per non reprimere più i loro sentimenti e scatterà finalmente il primo bacio appassionato.