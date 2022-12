L'appuntamento con Terra Amara è confermato nella settimana che va dal 27 al 31 dicembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Canale 5. La soap opera sarà regolarmente in onda anche nell'ultima settimana dell'anno, fatta eccezione per la giornata festiva di lunedì 26 dicembre.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni delle nuove puntate previste in tv, rivelano che Demir verrà messo in carcere e sua mamma Hunkar combatterà per poterlo rivedere al più presto in completa libertà. Yilmaz, intanto, esce dal carcere.

Anticipazioni nuove puntate Terra Amara 27-31 dicembre: Demir va in carcere

Nel dettaglio, l'appuntamento con Terra Amara salterà nella giornata del 26 dicembre, quando il palinsesto pomeridiano di Canale 5 verrà rivoluzionato per lasciare spazio a dei film che terranno compagnia al pubblico durante la giornata di Santo Stefano.

Le anticipazioni delle puntate trasmesse dal 27 al 31 dicembre in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che Demir finisce in carcere ma Hunkar non si darà affatto per vinta. La donna cercherà in tutti i modi di scoprire la verità dei fatti e, soprattutto, cercherà di capire se suo figlio è davvero innocente. Ma, questa ricerca della verità, la porterà a fare delle amare scoperte.

Intanto, dopo l'arresto di Demir, Gaffur intravede un'opportunità per poter migliorare la sua posizione mentre Zuleyha ne approfitterà per poter parlare con il dottor Sabahattin.

Demir reagisce ai gossip su Yilmaz e Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Inoltre Demir deciderà di mettere la parola fine alle voci che riguardano una love story tra Yilmaz e Zuleyha.

Per tale motivo, quindi, Demir organizzerà un'intervista assieme alla sua amata e i due racconteranno alla stampa come è nata la loro storia d'amore, sperando in questo modo di mettere a tacere tutti i pettegolezzi che circolano sul loro conto.

Yilmaz esce dal carcere e rivede Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 27-31 dicembre

Occhi puntati anche su Mujgan: le anticipazioni di Terra Amara rivelano che la donna sarà particolarmente delusa dal fatto che Yilmaz non ricambi il suo amore.

Così, ormai convinta del fatto che il suo sia un sentimento a "senso unico", prenderà in considerazione l'ipotesi di una sua amica, che le ha consigliato di trasferirsi in America. Intanto anche Yilmaz uscirà dal carcere e scoprirà che il suo onore è stato infangato dalla famiglia Yaman. Intanto l'uomo cercherà di avere un confronto con Mujgan che, tuttavia, non avverrà. Successivamente Yilmaz deciderà di rivedersi con Zuleyha per mettere la parola fine alle loro incomprensioni.