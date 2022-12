Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso delle prossime settimane del mese di dicembre. In occasione del periodo delle feste natalizie, diversi programmi del daytime pomeridiano di Canale 5 andranno in pausa e tra questi figura Uomini e donne.

Situazione differente per le soap del pomeriggio tra cui la sempreverde Beautiful che, nel corso delle prossime settimane, si fermerà solo durante la giornata del 26 dicembre.

Per quanto riguarda, invece, la messa in onda del Grande Fratello Vip 7, la programmazione andrà avanti regolarmente su Canale 5.

Uomini e donne e Amici 22 si fermano: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per le prossime settimane di dicembre interesserà soprattutto la fascia del daytime pomeridiano, dove si assisterà allo stop di Uomini e donne e Amici 22.

Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi sarà in onda fino al 21 dicembre, dopodiché inizierà la lunga pausa natalizia che proseguirà fino ai primi di gennaio.

Amici 22, invece, sarà in onda domenica 18 dicembre con l'ultima puntata del pomeridiano mentre il daytime sarà trasmesso fino al 23 dicembre.

Dal 19 al 21 dicembre, l'appuntamento con il daytime è confermato alle 16:10 mentre il 22 e 23 dicembre sarà anticipato alle 14:45 e, di conseguenza, andrà a prendere il posto di Uomini e donne, ormai in pausa.

Beautiful e Terra Amara in pausa il 26/12: cambio programmazione Mediaset

Per quanto riguarda le soap che affollano il pomeriggio di Canale 5, la programmazione sarà assicurata anche durante il periodo delle feste di Natale, fatta eccezione per la giornata del 26 dicembre.

Il pomeriggio di Santo Stefano, infatti, il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia sarà completamente stravolto e salteranno gli appuntamenti quotidiani con Beautiful, Terra Amara e Un altro domani.

Alle 13:40, subito dopo il TG 5 è prevista la messa in onda del film "L'amore non va in vacanza", che andrà avanti fino alle 16:40, quando ci sarà la consueta striscia del daytime del Grande Fratello Vip.

A seguire, poi, alle 16:50 ci sarà la messa in onda del film "Il peggior Natale della mia vita" che proseguirà fino alle 18:45 circa.

Quando tornano Beautiful e Terra Amara in daytime

L'appuntamento con Beautiful e Terra Amara, però, tornerà in onda regolarmente da martedì 27 dicembre nella fascia oraria che va dalle 13:40 alle 14:45 circa.

Un altro domani, invece, dal 27 al 30 dicembre, sarà in onda nella fascia oraria che va dalle 15:50 alle 16:45 circa, quindi con puntate che copriranno la durata di un'ora circa.

Tra i programmi confermati per tutto il periodo delle feste di Natale spicca anche Striscia la notizia, regolarmente in onda nell'access prime time di Canale 5.

Grande Fratello Vip 7 no-stop a Natale: cambio programmazione Mediaset

Stessa situazione anche per il Grande Fratello Vip 7: il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà in onda regolarmente nella serata di lunedì 26 dicembre, con un nuovo appuntamento in diretta tv.

Proseguirà anche l'appuntamento in daytime su Canale 5 per tutto il periodo delle feste mentre, dal 24 dicembre in poi, non ci sarà più la doppia puntata serale del sabato.

Il reality show, infatti, sarà in onda con un singolo appuntamento serale e nelle serate del 24 e 31 dicembre lascerà spazio alla messa in onda di concerti live.