Ci saranno interessanti novità durante i nuovi episodi di Terra Amara trasmessi nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera segnalano che Zuleyha Altun reagirà male quando scoprirà la condizione che Demir Yaman le imporrà per riabbracciare suo figlio Adnan.

Terra amara, anticipazioni: Demir proibisce a Zuleyha di incontrare suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti i nuovi episodi in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Demir imporrà alla moglie una condizione per riabbracciare suo figlio.

Tutto inizierà quando Zuleyha apprenderà di aver avuto un drammatico incidente stradale a causa di suo marito, il quale aveva manomesso il sistema frenante dell'auto di Yilmaz sui cui viaggiava con Mujgan.

La giovane non ci penserà due volte e scapperà alla tenuta dell'ex fidanzato per chiedergli aiuto, un'azione che metterà a repentaglio la vita dell'ex meccanico, in quanto verrà colpito alle spalle da Demir con un colpo d'arma da fuoco.

Una volta a casa il ricco imprenditore punirà la moglie, per questo motivo Adnan verrà allontanato da Zuleyha. Una decisione che la manderà in crisi, al punto che maturerà l'idea di togliersi la vita. Demir concederà ad Altun la possibilità di vedere Adnan, ma seguendo le sue direttive. Una situazione che aumenterà il malumore della ragazza.

Zuleyha si ribella alle cattiverie del consorte

Negli episodi turchi di Terra amara, Zuleyha si ribellerà alle cattiverie del consorte, soprattutto quando non riceverà nessuna risposta dopo aver mandato una missiva a Yilmaz in cui gli racconta tutta la verità sulla paternità del piccolo.

Per questo motivo Zuleyha informerà Demir che non è il vero padre biologico di Adnan. Anche in questo caso Yaman jr dimostrerà di non credere alle parole della giovane, anche se inizierà a nutrire dei sospetti. Un dialogo che tuttavia porterà il figlio di Hunkar a svelare ad Altun la condizione con la quale potrà tornare ad avere suo figlio in casa, che non verrà accolta nei migliori dei modi dalla ragazza.

Yaman svela alla consorte che riabbraccerà Adnan solo quando il rivale sposerà Mujgan

Demir svelerà alla consorte che le ridarà Adnan solo quando il suo rivale avrà contratto matrimonio con Mujgan. Una condizione che Zuleyha cercherà di rifiutare, visto che la coppia non ha ancora fissato il giorno del lieto evento. Nonostante ciò, Demir apparirà fermo nella sua decisione e chiederà all'amata se Adnan è nato prematuro a causa di un incidente oppure a termine, rivelandosi così figlio di Yilmaz. Una domanda a cui Altun non darà risposta. Nonostante questo, Demir ribadirà alla donna che continuerà a considerare Adnan suo figlio, indipendentemente dal legame biologico.