Cresce l'attesa dei fan di Uomini e donne per le prossime registrazioni: si fanno sempre più insistenti, infatti, i rumor su quello che potrebbe accadere soprattutto nel Trono Classico. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, ad esempio, in queste ore ha usato i social network per aggiornare i curiosi sui giorni in cui dovrebbero avere luogo le ultime riprese del 2022 del dating-show: pare, inoltre, che tutti e tre i tronisti siano vicinissimi alla scelta dopo mesi di percorso davanti alle telecamere.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Nonostante l'imminente arrivo delle festività, le registrazioni di Uomini e Donne non si fermeranno: come anticipa Pugnaloni su Instagram, gli spoiler sulle nuove puntate del dating-show circoleranno anche tra Natale e Capodanno.

Le prossime riprese del programma di Canale 5, ad esempio, sono previste per giovedì 22 dicembre (questa settimana il cast non si è ritrovato agli Elios), mentre prima della fine del 2022 dovrebbe esserci un doppio appuntamento (martedì 28 e mercoledì 29/12).

Le conferme sulle date scelte dalla redazione per le prossime registrazioni del format condotto da Maria De Filippi, arriveranno presto, ma c'è un'indiscrezione che sta serpeggiando sul web su quello che potrebbe accadere in studio durante la pausa natalizia.

I percorsi dei protagonisti di Uomini e Donne

Riferendosi ai percorsi dei tre tronisti giovani di Uomini e Donne, il 15 dicembre Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere: "Le scelte sono quasi vicine".

Il blogger che ogni settimana riporta su Instagram le anticipazioni delle nuove puntate del dating-show, dunque, ci ha tenuto ad informare fan e curiosi del fatto che Federico Nicotera, Lavinia Mauro e Federico Dainese sarebbero ad un passo dalla decisione finale. La scelta di Federico tra Alice e Carola potrebbe avvenire il 22 dicembre.

Mentre su Canale 5 vengono mostrate le ultime esterne che i ragazzi hanno fatto prima della pausa natalizia, sui social network si rincorrono le voci su chi sarà il primo a scegliere. La maggior parte degli spettatori pensa dunque che ad "aprire le danze" potrebbe essere il romano Nicotera, sempre più indeciso tra Carola Carpinelli e Alice Barisciani.

Stando agli spoiler più recenti, il tronista avrebbe una preferenza per la bionda corteggiatrice, ma in pochi si sentono di escludere categoricamente che la scelta alla fine ricadrà sulla mora.

Dubbi sulle future coppie di Uomini e Donne

Le ultime riprese di Uomini e Donne che Maria ha condotto, risalgono al 9 dicembre e in quell'occasione Nicotera non è neppure entrato in studio. Sono oltre due settimane, dunque, che i fan non ricevono aggiornamenti sulle conoscenze che il tronista sta portando avanti con Carola e Alice.

Stesso discorso vale per Lavinia, che da mesi sta frequentando due corteggiatori di nome Alessio: la ragazza si dice interessata a entrambi i suoi spasimanti, anche se con Campoli non c'è ancora stato un bacio in esterna.

Ancora meno certezze, infine, si hanno sul percorso di Federico Dainese: l'ultima volta che è stato chiamato a centro studio, il giovane ha spiegato di essersi assentato per alcuni giorni perché era risultato positivo al Covid. Dopo la guarigione, il ligure è uscito sia con Elena che con Vincenza, le due persone che sono rimaste per corteggiarlo.

Stando a quello che riporta Pugnaloni su Instagram, nel corso delle prossime registrazioni del dating-show (dovrebbero essercene almeno tre prima della fine dell'anno) almeno uno dei tre tronisti potrebbe scegliere: la messa in onda di questo attesissimo momento, però, slitterebbe ovviamente a gennaio quando ricomincerà la regolare programmazione dopo le vacanze.