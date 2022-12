Tanti colpi di scena riguarderanno le nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche segnalano l'arrivo di Ercument, interpretato dall'attore Rüzgar Aksoy. Il nuovo personaggio giungerà alla fattoria Yaman destando i dubbi di Hunkar, mentre affascinerà le domestiche grazie al suo comportamento da dongiovanni.

Terra amara, anticipazioni: Ercument arriva alla fattoria

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le puntate trasmesse a breve su Canale 5, annunciano l'arrivo di un nuovo personaggio che movimenterà le vicende ambientate a Çukurova.

Infatti Ercument giungerà improvvisamente alla fattoria dove verrà accolto a braccia aperte sia da Demir che da Saniye (Selin Yeninci). Proprio quest'ultima racconterà alla collega Fadik (Polen Emre) che l'uomo aveva già trascorso un po' di tempo nella grande tenuta degli Yaman. Il nuovo arrivato porgerà i saluti anche a Hunkar e sua madre Azize (Serpil Tamur). Proprio l'anziana donna si ricorderà di lui nonostante la sua demenza senile. Hunkar, invece, dimostrerà di avere qualche remore.

Hunkar dimostra di non fidarsi del nuovo arrivato

Nelle nuove puntate di Terra amara, in programma prossimamente in prima visione tv, Hunkar ricorderà a suo figlio di non fidarsi di Ercument, visto che in passato aveva sperperato tutto il denaro che gli avevano prestato.

Demir cercherà di tranquillizzare la mamma, ribadendo di conoscere molto bene suo cugino e promettendole di non farsi abbindolare dai suoi discorsi.

Ben presto i telespettatori scopriranno che Ercument non è giunto ad Adana solo per una visita di cortesia. Ha qualche problema economico ed è arrivato a Cukurova in cerca di soldi.

Il cugino di Demir inizia a corteggiare le domestiche

Ercument inizierà a corteggiare tutte le domestiche grazie al suo comportamento sfacciato. Fadik sarà affascinata dallo sguardo dell'uomo a differenza di Gulten, la quale manterrà le distanze mostrandosi meno interessata. Ma Ercument sarà disposto a tutto pur di conquistare Gulten.

Molto presto il cugino di Demir dimostrerà il suo vero temperamento, tanto da essere protagonista di un colpo di scena.

In attesa di scoprire cosa succederà, si ricorda che la Serie TV turca è in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Tutti gli episodi di Terra Amara sono disponibili anche in modalità on demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.