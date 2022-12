Durante la puntata della soap opera Terra Amara che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di giovedì 22 dicembre, Mujgan racconterà i dettagli del suo rapimento ai propri colleghi. Intanto Yilmaz sarà molto preoccupato per il rifiuto da parte della dottoressa di diventare sua moglie, la quale si è detta indisponibile almeno fin quando Akkaya non dimenticherà definitivamente l'ex fidanzata Zuleyha Altun.

Infine Nihal chiederà un aiuto economico a Zuleyha, ma la donna non potrà aiutarla.

Mujgan racconta il suo rapimento in Terra Amara

La dottoressa racconterà i dettagli del suo rapimento ai colleghi e al dottor Sabahattin.

Infatti, i due malfattori l'avevano trascinata in un capanno abbandonato con l'inganno per costringerla a operare un loro amico in fin di vita: le avevano anche puntato una pistola, ma si era salvata grazie al tempestivo intervento del suo fidanzato Yilmaz.

Dopo essere scampati al pericolo, Yilmaz aveva chiesto alla dottoressa di diventare sua moglie regalandole un anello, ma Mujgan ha rifiutato la proposta di matrimonio.

Puntata del 22 dicembre: Akkaya preoccupato per il rifiuto di Mujgan

Nella puntata in onda il 22 dicembre Akkaya apparirà molto preoccupato per il rifiuto della dottoressa Hekimoğlu, la quale gli ha detto chiaramente di non volerlo sposare finché non è sicura che l'uomo abbia dimenticato definitivamente la sua ex fidanzata Zuleyha Altun.

A questo punto, a Yilmaz non resterà altro che mettere una "pietra sopra" alla sua precedente relazione e dimostrare alla dottoressa Mujgan di amarla davvero.

A sostenere il giovane durante questo percorso, vi sarà ovviamente il suo padrino Fekeli, che continuerà a dargli dei consigli per guardare avanti. Infatti, anche lo stesso Ali Rahmet in passato dovette dimenticare Hunkar e accettare il fatto che ormai aveva sposato Adnan.

Nihal chiede aiuto a Zuleyha in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Nihal si sfogherà con la sua amica Zuleyha e le confiderà di essere preoccupata per i debiti di suo marito. Peraltro, la donna non crederà che gli affari di Cengaver e Demir possano avere una buona riuscita.

Nel contempo, la moglie del braccio destro di Yaman riceverà una visita inaspettata da suo fratello Levent, il quale le chiederà dei soldi. A questo punto Nihal si rivolgerà a Zuleyha sperando che questa possa aiutarla facendole un prestito, ma Altun non ne avrà la possibilità.