Diversi colpi di scena accadranno durante le nuove puntate di Terra Amara visibili dal 27 al 31 dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Ali Fekeli riuscirà a scarcerare Yilmaz Akkaya. Gulten Taskin, invece, rimarrà ferita da uno sparo.

Terra amara, anticipazioni dal 27 al 31 dicembre: Yilmaz esce di prigione grazie a Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate trasmesse dal 27 al 31 dicembre in televisione rivelano che Cengaver scoprirà che sua moglie aveva chiesto un aiuto economico a Zuleyha e che l'aveva minacciata di raccontare tutta la verità sulla sua relazione con Yilmaz.

Pertanto, l'uomo deciderà di chiedere il divorzio da Nihal. Fekeli, invece, lavorerà con i suoi migliori legali per far uscire il figlioccio di prigione.

Mujgan si dispererà per la mancanza di notizie dell'amato dopo averlo aspettato invano per molte ore. La pediatra, credendo di essere stata rifiutata, deciderà di prendere in considerazione il consiglio dell'amica e quindi di trasferirsi in America. In realtà, Yilmaz uscirà velocemente di prigione grazie all'aiuto del padrino, che lo accoglierà alla porta della caserma per poi accompagnarlo a casa.

Gulten colpita da uno sparo di Demir

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Yilmaz scoprirà che il suo onore è stato screditato dai componenti della famiglia Yaman.

Un gesto che scatenerà le ire funeste dell'ex meccanico, il quale correrà subito alla fattoria dove non esiterà a sfidare Demir. In questo frangente, quest'ultimo scoprirà che il rivale ha acquistato la casa di sua cugina Semir. Per questo motivo, Yaman jr non esiterà a sparare a Yilmaz, peccato che ad essere colpita sia Gulten messasi di mezzo.

Demir presterà così soccorso alla cognata di Saniye, tanto da portarla in ospedale.

Nel frattempo, Hunkar e Fekeli decideranno di studiare un modo per far calare la pace tra i suoi figli ed impedire così altre tragedie in famiglia.

Mujgan rinuncia a dare le dimissioni

Yilmaz, intanto, cercherà di avere un confronto con Mujgan che però verrà prontamente rifiutato.

Tuttavia, la pediatra rinuncerà a dare le dimissioni presso l'ospedale quando scoprirà di essere oggetto di pettegolezzi.

Demir, nel frattempo, offrirà a Gaffur un appezzamento di terra a titolo di risarcimento nei confronti di sua sorella. Cengaver riuscirà ad ottenere una settimana di tempo per saldare i propri debiti mentre Fekeli e Hunkar convinceranno i loro figli ad incontrarsi per parlare pacificamente dell'ex villa di Sermin. Sarà in questo frangente che Yilmaz apparirà disposto a restituirla al nemico ad una condizione.