Diverse novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara previste prossimamente in Italia. Le trame della 3^ stagione segnalano che Mujgan Hekimoglu lascerà solo il piccolo Kerem Ali dopo essere rimasta vittima di un incidente aereo, inoltre Mujgan finge una gravidanza e Ali ripudia la figlioccia.

Terra amara, anticipazioni: importante offerta di lavoro per Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara inerenti le prossime puntate ancora inedite per l'Italia annunciano la tragica fine di Mujgan.

La storyline prenderà il via quando la pediatra sarà invitata ad esecitare la sua professione presso una nota clinica di Istasnbul.

La struttura, infatti, avrà intenzione di assumere la protagonista come primaria dell'ala pediatrica. Un'offerta importante che Hekimoglu deciderà all'inizio di rifiutare, se poi non cambiasse idea. In pratica, Mujgan deciderà di seguire le mosse di Fikret, finendo per sorprenderlo insieme ad Umit nei pressi della clinica. Un incontro che porterà i due ragazzi a mettere fine alla loro conoscenza ed alla vendetta nei riguardi di Demir. Dall'altra parte, Mujgan deciderà di prendere una scelta definitiva in quanto consapevole che Fikret ha il debole per il gentil sesso.

Fikret vuole chiedere in moglie la pediatra

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, la pediatra avrà intenzione di raggiungere Istanbul, decisa ad accettare l'incarico presto la nota struttura ospedaliera.

Per questo motivo, la fanciulla sceglierà di informare Fekeli. Proprio quest'ultimo accetterà l'idea della nuora per farle recuperare un po' di tranquillità accanto al figlio Kerem Ali. A tal proposito, la dottoressa pregherà Ali e Lutfye di vegliare sul suo primogenito almeno fin quanto non troverà un'abitazione tutta loro.

Il giorno dopo, Fikret dimostrerà di non aver sepolto i suoi propositi di vendetta nei confronti di Demir nonostante appaia in ansia per la partenza di Mujgan ad Istanbul. A tal proposito, il giovane si recherà a comprare un anello di fidanzamento con la quale chiederla in moglie. Dall'altra parte, la dottoressa salirà sull'aereo diretto verso un nuovo lavoro, inconsapevole di quello che sta per accadere.

La madre del piccolo Kerem Ali vittima di un incidente aereo

Fikret tornerà alla fattoria di Fekeli. In questo frangente, il fratellastro di Demir scoprirà che la pediatra ha invitato Ali a prendersi cura di Kerem Ali data la sua momentanea assenza. A tal proposito, il giovane confiderà all'anziano imprenditore di aver intenzione di sposare Mujgan una volta tornata a casa. Tuttavia il destino riserverà un'amara sorpresa al personaggio. Alla fine, Hekimoglu morirà in un drammatico incidente aereo, rendendo orfano di madre e padre il piccolo Kerem Ali.