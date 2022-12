Diverse scoperte saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara che il pubblico italiano avrà modo di vedere a dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Turchia, segnalano che Saniye Taskin avrà una fortissima reazione quando scoprirà che Seher ha circuito suo marito Gaffur (Bülent Polat).

Terra amara, anticipazioni: Seher seduce Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate in onda a dicembre rivelano che Saniye scoprirà lo sporco segreto di suo marito.

Tutto inizierà quando Seher deciderà di entrare nelle grazie di Gaffur facendogli alcune avances, ogni qualvolta sarà lontano dalla moglie, lusingandolo per il suo ruolo di potere nella grande fattoria dei Yaman.

A tal proposito, la tata di Adnan approfitterà dell'internamento di Zuleyha (Hilal Altınbilek) in sanatorio per introdursi nella sua camera da letto per provare i suoi gioielli e abiti lussuosi. In questo frangente, la giovane convincerà Gaffur a non raccontare ai padroni di averla trovata a rovistare tra gli oggetti personali di Altun dopo che la ha colta in flagrante. Alla fine Seher userà tutte le sue armi seduttive per far capitolare il capomastro, facendolo così diventare un marito fedifrago.

Saniye vede la tata di Adnan in atteggiamenti complici con suo marito

Intanto Saniye apparirà disturbata da alcuni rumors di troppo messi in giro dalla tata di Adnan, la quale farà credere che Zuleyha era stata ricoverata per volere di Hunkar (Vahide Perçin).

La domestica, a questo punto, inviterà la giovane a stare al suo posto dopo averla vista in atteggiamenti complici con Gaffur in cucina.

In questo frangente, la signora Taskin ricorderà a Seher che deve pensare solo al suo lavoro invece di mettere in giro voci prive di fondamento. Inoltre, l'interveniente non esiterà a rimproverare suo marito a non dare troppa confidenza alla giovane se non vuole avere troppi guai.

La signora Taskin minaccia di morte la rivale

Ma Gaffur dimostrerà di non ascoltare gli avvertimenti di sua moglie, finendo per regalare un paio di orecchini all'amante il giorno successivo. Il loro nuovo incontro verrà notato da Saniye, che arrabbiata minaccerà di morte la rivale dopo averla picchiata.

Infine la signora Taskin riserverà delle fortissime parole contro suo marito, affermando di essere disgustata dal suo comportamento e di non riuscire a concedergli il perdono.