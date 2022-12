Un momento commuovente sarà al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma a dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera turca rivelano che Demir ha salvato Zuleyha nel sanatorio in cui era stata rinchiusa e le permetterà di riabbracciare Adnan

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha tenta di togliersi la vita

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse a dicembre su Canale 5, rivelano che ci saranno buone notizie per Zuleyha.

Arriveranno dopo Adnan verrà allontanato da Zuleyha. Sarà Demir a fare questo dispetto alla moglie solamente perché ha cercato di rifugiarsi da Yilmaz.

Non solo allontanerà Adnan in un luogo sicuro, ma colpirà Yilmaz alla schiena al termine di un conflitto a fuoco.

Demir minaccerà di far vivere il bambino in Svizzera in modo che non lo possa più vedere. Zuleyha sarà talmente stremata, tanto da tentare di togliersi la vita tagliandosi le vene. Fortunatamente Hunkar riuscirà a salvarla grazie all'aiuto di un medico, ma i problemi non finiranno qui.

Demir porta via la moglie dal sanatorio

Nelle puntate di dicembre di Terra amara, il dottore consiglierà alla matriarca di internare sua nuora in un sanatorio, in quanto teme che possa compiere nuovamente un insano gesto. Inizierà per lei un periodo molto pesante, costellato da pesanti torture e minacce ogni volta che approfitterà della distrazione degli infermieri per tentare la fuga.

Un calvario che sarà destinato a finire, visto che Demir scoprirà dove sua madre ha rinchiuso Zuleyha. Il ricco imprenditore, visibilmente adirato, porterà via la moglie dalla struttura nonostante il parere contrario dei dottori.

Una volta a casa, i rapporti tra Hunkar e la nuora diventeranno sempre più tesi, sebbene questa situazione permetta a quest'ultima di tornare a sorridere almeno per qualche minuto.

Yaman permette ad Altun di rivedere Adnan

Demir sembrerà diventare più buono davanti alle richieste strazianti di sua moglie di riabbracciare il bambino. Per questo motivo l'accompagnerà dalla tata che si sta prendendo cura di Adnan, dandole modo di riprenderlo tra le braccia. Tuttavia non potrà ancora riportarlo a casa con sé e per questo si scaglierà come una furia contro Yaman.

Altun rinfaccerà a Demir il male che le ha fatto, precisando per l'ennesima volta che Adnan non è suo figlio ma di Yilmaz. Una rivelazione alla quale l'uomo non crederà, infatti si convincerà che il comportamento di Zuleyha dipenda dall'astio che prova nei suoi confronti.